Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki hafta önce çöken iş merkezinde hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e ulaştı. Foto muhabiri Taslima Akhter'in çektiği bir fotoğraf, yüzlerce işçiye mezar olan binada yaşanan korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Bangladeş'te iki hafta önce çöken tekstil fabrikasında hayatını kaybeden 900 işçi Batılı ülkelerdeki büyük tekstil markalarına ayda sadece 38 dolar maaşla günde 15 saat çalışarak elbise dikiyorlardı.

Adeta bir köle gibi çalıştırılan tekstil işçileri için hiçbir can güvenliği önleminin alınmadığını çöken bina göstermişti. Bangladeşli foto muhabiri Taslima Akhter, 8 katlı iş merkezinin çökmesi sonrası yaşananları, kurtarma çalışmalarını, bazı işçilerin enkaz altından canlı çıkarılmasını gün boyunca kare kare fotoğrafladı.

Taslima Akhter'in çektiği bir fotoğraf ise, enkaz altında yaşanan dramı ortaya koyuyor. Fotoğrafta bir kadın işçi ile bir erkek işçi birbirlerine sarılmış şekilde enkaz altında çıkarılıyor. Erkek işçinin gözündeki tek kan damlası bir "gözyaşı" gibi duruyor.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Bangladeşli foto muhabiri Taslima Akhter bu fotoğrafın öyküsünü Amerikan Time dergisine şu sözlerle aktarıyor: 'Bina çöktükten sonra bütün günümü kurtarma çalışmalarını izleyerek geçirdim. Yaralı tekstil işçilerinin enkaz altından çıkarılışlarını kare kare çektim. Dışarıda bekleyen akrabaların korku dolu gözlerini hala hatırlıyorum. Fiziksel ve ruhsal olarak bitkin haldeydim.

Gece 02.00 civarında enkazın arasında birbirine sıkı sıkıya sarılmış bir çift gördüm. Gövdelerinden aşağısı beton enkazın altında kalmıştı. Erkeğin gözündeki tek kan damlası bir 'gözyaşı' gibi duruyordu. Bu çifti gördüğümde gözlerime inanamadım. Sanki onları bir yerlerden tanıyordum- kendime çok yakın hissetmiştim. Yaşam mücadelelerinin son anlarında birbirleri için mücadele etmiş, biri diğerini kurtarmaya çalışırken, son nefeslerini vermişlerdi.'