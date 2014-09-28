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Dünya

Bu buzağı suratında 7 rakamıyla doğdu

ABD'de bir çiftlikte suratında mükemmel bir 7 rakamıyla doğan buzağı günün konusu oldu, buzağı Facebook sayfasıyla binlerce hayran edindi

28 Eylül 2014 14:11

ABD’nin Penssylvania eyaletinde doğan Holstein cinsi buzağı, Facebook sayfası aracılığıyla binlerce hayran edindi. Buzağıya Amerikan futbol liginin efsane isimlerinden biri olan ve sürekli 7 numaralı formayı giyen Ben Roethlisberger’den ilhamla “Bebek Ben” adı verildi. 

Radikal’in Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberine göre, Pittsburg yakınlarındaki çiftlik, Bebek Ben’in fotoğrafını facebook sayfasında yayınlayınca TV kanalları ve meraklılar buzağıyı görüntülemek için çiftliğe akın etti. Aile çiftliğinin yöneticilerinden Carissa Itle-Westrick, “Bebek Ben çok şirin bir buzağı. Ben Roethlisberger’ın böyle bir adaşı olmasından rahatsız olmayacağını sanıyorum” dedi. Çiftlik, buzağıyı gelecek ay balkabağı mevsiminde görücüye çıkarmayı hedefliyor

 

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