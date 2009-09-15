'Bu bir Yunan-Türk mücadelesidir'

Barcelona'da Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapan ve G.Saray'ın hocası gibi Surinam asıllı olan Ten Cate, Pazar akşamı deplasmanda 1-0 kazandıkları Panthrakikos maçının ardından basın toplantısında fitili ateşledi.

Rijkaard ile karşı karşıya gelmesinden daha önemli olanın Yunanistan-Türkiye rekabeti olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Bu maç, benimle Rijkaard'ın maçı değil. Yunanlılar'ın, Türkler'le mücadelesi olacak. Futbolcularım bu maçın önemini biliyor. Onları motive etmeme gerek yok. Ben de Panathinaikos'un kazanması için elimden geleni yapacağım."

Panathinaikos yasta!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda kendi sahasında Atletico Madrid'e 3-2 kaybettiği maçın ardından taraftarların protesto ettiği Hollandalı teknik adam, Perşembe akşamı 71 bin kişilik Atina Olimpiyat Stadı'nın dolması için "Yunanistan-Türkiye" rekabetini gündeme getirirken, ligde 3 maçta 3 galibiyet alan ve kalesinde gol görmeden rakip fileleri 5 kez havalandıran takımının Galatasaray karşısında topa daha çok sahip olarak galip geleceğini iddia etti.

Bu arada Ten Cate'nin motive etmeye çalıştığı Panathinaikos taraftarı yasta... Panthrakikos deplasmanından dönen Atina kulübünün taraftarlarını taşıyan otobüsün kaygan yolda hakimiyetini kaybetmesi sonrasında iki kişinin hayatını kaybettiği, ikisinin ise ağır yaralandığı öğrenildi.