'Bu bir Yunan-Türk mücadelesidir'

Barcelona'da
Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapan ve G.Saray'ın hocası gibi
Surinam asıllı olan Ten Cate, Pazar akşamı deplasmanda 1-0 kazandıkları
Panthrakikos maçının ardından basın toplantısında fitili ateşledi.
Rijkaard
ile karşı karşıya gelmesinden daha önemli olanın Yunanistan-Türkiye
rekabeti olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Bu
maç, benimle Rijkaard'ın maçı değil. Yunanlılar'ın, Türkler'le
mücadelesi olacak. Futbolcularım bu maçın önemini biliyor. Onları
motive etmeme gerek yok. Ben de Panathinaikos'un kazanması için elimden
geleni yapacağım."
Panathinaikos yasta!
Şampiyonlar
Ligi play-off turunda kendi sahasında Atletico Madrid'e 3-2 kaybettiği
maçın ardından taraftarların protesto ettiği Hollandalı teknik adam,
Perşembe akşamı 71 bin kişilik Atina Olimpiyat Stadı'nın dolması için
"Yunanistan-Türkiye" rekabetini gündeme getirirken, ligde 3 maçta 3
galibiyet alan ve kalesinde gol görmeden rakip fileleri 5 kez
havalandıran takımının Galatasaray karşısında topa daha çok sahip
olarak galip geleceğini iddia etti.
Bu arada Ten Cate'nin
motive etmeye çalıştığı Panathinaikos taraftarı yasta... Panthrakikos
deplasmanından dönen Atina kulübünün taraftarlarını taşıyan otobüsün
kaygan yolda hakimiyetini kaybetmesi sonrasında iki kişinin hayatını
kaybettiği, ikisinin ise ağır yaralandığı öğrenildi.