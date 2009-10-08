Hindistan'da annesinin trenin tuvaletinde doğurduğu bebek, demiryoluna düşmesine karşın mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.



Hindistan basınında çıkan haberlere göre, doğudaki Batı Bengal Eyaleti'nde bir trende aniden doğum sancısı çekmeye başlayan 28 yaşındaki Rinku Debu Ray'in vagonun tuvaletinde doğurduğu bebeği, kazayla kayarak fosseptikten demiryoluna düştü.



Panik halindeki genç anne tren hareket halindeyken atlayınca, yolcular intihar eden birisi olduğunu düşünerek imdat frenini çekti.



Eşi 33 yaşındaki Bhola Ray "Hindustan Times" gazetesine yaptığı açıklamada, "Trenden indik ve karımı aramaya başladık. Bir saat sonra karımı demiryolunun yanında dizlerinde bebeğiyle oturur bulduk" dedi.



Tekrar trene bindirilen anne ve bebeği daha sonra trenin en yakındaki istasyonda durmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiler.



Gar şefi Şiyama Prasad Muherci "Times of India" gazetesine, "Bu bir mucize" dedi.



Benzer bir olay Şubat 2008'de batıdaki Gucarat eyaletinde prematüre doğan bebeğin trenin tuvaletinden düşmesi ve iki saatten uzun bir zaman sonra raylar üzerinde sağ salim bulunmasıyla yaşanmıştı.

