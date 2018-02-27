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"Bu bir AKP - MHP - YSK ittifakıdır"

"Tamamen MHP'nin istedikleri ağırlıklı bir tablo oluştu ve bunu çok da değiştirmek istemiyorlar"

27 Şubat 2018 16:24

AKP'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile kurudğu ittifaka ilişkin olarak konuşan CHP İzmir Milletvkili Mustafa Balbay, "Bu bir AKP - MHP - YSK ittifakıdır" dedi. 

İzgazete'de yer alan habere göre CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. 2019 seçimleri için başlatılan ittifaka değinen Balbay, önemli bir iddiada bulundu. Balbay, şöyle konuştu:

“Bu BBP için bulunmuş bir çözüm"

“Bu bir AKP – MHP – YSK ittifakıdır. Burada MHP başka bir ittifak istemiyor. Büyük Birlik Partisi ben de girmek isterim dedi. MHP istemem dedi. Şimdi ona da bu yasada çözüm buldular. Bir siyasi partinin lideri ya da temsilcisi, başka bir siyasi partiden aday olursa seçilebilir, sonra kendi partisine gider dediler. Bu BBP için bulunmuş bir çözümdü. Ama tamamen MHP’nin istedikleri ağırlıklı bir tablo oluştu ve bunu çok da değiştirmek istemiyorlar” ifadesini kullandı.

 

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