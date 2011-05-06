-BU BİLETLERE DİKKAT ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından, Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine gönderilen, 36 adet Milli Piyango bileti posta sevkıyatı sırasında kayboldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün, kaybolan biletlere ait duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, MPİ tarafından Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine gönderilen, 9 Mayıs 2011 çekilişine ait 36 adet bilet, posta sevkıyatı sırasında kayboldu. Kaybolan biletler, ''Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği''nin ilgili maddesi gereğince geçersiz sayılacak. Söz konusu kayıp biletlere ikramiye çıkması halinde ise ikramiyeler ödenmeyecek. Kaybolan biletlerin kupür ve ikramiye numaraları şöyle: /* Kupürü İkramiye Numarası Adedi T 594137 - 594140 4 Y 191499 - 191500 2 Y 577756 - 577760 5 G 081591 - 081595 5 G 398831 - 398840 10 G 559181 – 559190 10 TOPLAM: 36 */