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Dünya

Yüzlerine biber gazı sıkılan öğrenciler 1 milyon dolar tazminat kazandı!

Mahkemenin anlaşmayı onaylamasının ardından o gün biber gazı yediğini kanıtlayabilen diğer öğrencilere de 20 bin dolara kadar tazminat dağıtılacak.

28 Eylül 2012 01:11

ABD'nin California Üniversitesi'nde geçen yıl 'İşgal Et' eylemleri sırasında yüzlerine biber gazı sıkılan öğrencilere ve avukatlarına toplam 1 milyon dolar ödeyecek.

18 Kasım 2011’da üniversite ücretlerine karşı sivil itaatsizlik eylemi yapan öğrencilere kısa mesafeden biber gazı sıkan polis John Pike’ın kovulmasının ardından üniversite, 21 polis şiddeti kurbanıyla anlaşma yoluna gitti. Öğrenciler kişi başı 30 bin dolar tazminat kazanırken üniversite avukatlarına da 250 bin dolarlık masrafları ödemeyi kabul etti. 
 
Mahkemenin anlaşmayı onaylamasının ardından o gün biber gazı yediğini kanıtlayabilen diğer öğrencilere de 20 bin dolara kadar tazminat dağıtılacak. San Fransisco’da tarafların avukatları arasında yapılan görüşmede varılan anlaşma Kaliforniya Üniversitesi’ne kamu davası açılmasını engelleyecek.
 
 

Üniversite: Hatalıydık

 
 
Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, “O gün öğrencilerimize adaletsiz davrandık ve verilen karşılığın bir kısmı uygunsuzdu. Daha da önemlisi bir kurumun kamuoyunda öğrencilerine karşı böyle davranmayacağını kabul etmesinin zamanı geldi. Hatalıydık ve gelişme gösteriyoruz” ifadeleri kullanıldı. 
ABD ’de biber gazının kullanımı ve polis şiddeti hakkında büyük bir tartışma başlatan olayın ardından dava dilekçesinde öğrenciler ‘siyasi aktivist geçmişleri ve üniversitedeki birliklerle bağlantıları nedeniyle şiddet yoluyla gözaltına alındıklarını’ belirtmişlerdi. Biber gazısı sıkan polis görevden alınmış ancak işine son verilmemişti. 
 
 

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