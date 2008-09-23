Bu belge Sivas’ı kurtarır

Esameyi bırak ambluansa bak! Esameyi bırak ambluansa bak!

Futbol Federasyonu’nun ligin üçüncü haftasında oynanan Bursaspor maçında talimatlara aykırı davranıldığı gerekçesiyle inceleme başlatmasının ardından, olaya konu olan Sivasspor’lu İzzet Affetmez’in konumundaki bir futbolcuya “oynayabilir” izni verildiği ortaya çıktı.Bursaspor maçının isim listesinde yer alan 26 Mayıs 1988 doğumlu Affetmez’i, kulübe tescil olduktan sonra bir sezon Üsküdar Anadoluspor’da kiralık olarak oynadığı için talimata uymayan futbolcu olarak nitelendiren federasyonun, Ankarasporlu Anıl Taşdemir için “uygundur” görüşü bildirdiği saptandı.Ankaraspor Kulübü’nün sezon başında lig statüsünün 7. maddesinin 3. maddesi gereği bu kapsama girmesi olası 6 futbolcunun adını federasyona bildirdiği, federasyonun ise Mehmet Özdemir, Umut Sözen ve Evren Özyiğit’e onay vermediği, Anıl Taşdemir, Ediz Bahtiyaroğlu ve Özer Hurmacı’nın ise bu kapsama girdiği şeklinde 22.08.2008 tarihinde resmi bir belge verdiği belirlendi.1 Ocak 1988 doğumlu Anıl Taşdemir’in Ankaraspor’a 3 Ağustos 2006 yılında tescil edildiği, ancak geçen sezon devre arasında Diyarbakırspor’a kiralık olarak gitmesine karşın söz konusu dönemi tescil süresinden düşmediği kaydedildi.Sivasspor’un hükmen yenilgisine yol açması gündeme gelen İzzet Affetmez ile aynı durumda olan bu futbolcuya izin verilmesi, büyük bir çelişki olarak değerlendirildi.Sivasspor’un Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantı öncesi Anıl Taşdemir’i örnek göstererek, İzzet Affetmez’in de aynı kategoride sayılmasını talep edeceği ve hükmen yenilgi kararının önüne geçmeye çalışacağı bildirildi.Bu belgeye rağmen federasyonun maçın sonucunu Sivasspor aleyhine 3-0 onaylaması durumunda kırmızı-beyazlı kulübün önce Tahkim Kurulu’na, sonuç alamadığı takdirde ise dosyayı CAS’a götüreceği öğrenildi.Ligler statüsünün “Oyuncuların uygunluğu” başlıklı 7. maddesine 3. maddesi “Müsabakanın oynanacağı tarihte kulübe tescil edildiği tarih üzerinden en az iki yıl geçmiş 01.01.1986 ve daha sonra doğmuş bir TC vatandaşı profesyonel futbolcu kadroda yer alır” tanımlaması yapmasına karşın, kiralık olarak gittiği süreyle ilgili net bir ifade kullanılmaması, tartışmanın odak noktası oldu. Sivasspor Kulübü bugün yapılacak Federasyon Yönetim Kurulu toplantısı öncesi net olmayan bir talimat maddesinin aleyhte yorumlanmasının yaratacağı sıkıntılara dikkat çekeceği ifade edildi.Haluk Ulusoy federasyonu tarafından 2006-2007 sezonu öncesi stütüye konan, Hasan Doğan federasyonunca sezon başında uygulanmasına devam kararını alınan söz konusu maddenin değiştirilmesi için çeşitli görüşler ortaya atıldı. Sivasspor’un söz konusu olaydan ceza almaması durumunda talimat maddesindeki “hükmen yenilgi” yaptırımın, ağır para cezasına çevrilmesi görüşü ağırlık kazanırken, ceza çıkması durumunda uygulamanın sezon sonuna kadar devam etmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.Futbol Federasyonu’nun Sivasspor - Bursaspor maçıyla ilgili inceleme başlattığını açıklamasının ardından kırmızı-beyazlı kulüp, federasyonun Kayseri Bölge temsilcisi Sadık Balcı’nın gerekirse tanık olarak dinlenebileceğini bildirdi.Basın sözcüsü Fikret Ünsal konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Maçtan önce Kayseri’de bulunan Futbol Federasyonu Temsilciliği Profesyonel İşler Müdürü Sadık Balcı İzzet Affetmez’in isim listesinde yazılmasında sakınca olmadığı yönünde görüş bildirdi. Kulüp müdürümüz Cafer Kaplan, Sadık Balcı ile görüşüp, geçen yıl kiralık gitmesi nedeni ile listeye yazılmasında sakınca olup olmayacağını sormuş. Sorun teşkil etmeyeceği ifade edilince de listeye yazılmış. Biz Sadık Balcı ile de bu olay sonrasında yeniden görüştük. Kendisi bize, ‘Bir futbolcunun kiralık gitmesi kulübü ile ilişkisinin kesildiği anlamına gelmez. Yurtdışına bile kiralık gitse yine Sivasspor’un futbolcusudur. Maçtan önce bana sorulduğunda, sakıncası olmadığını söyledim. Federasyon yöneticileri bana bu konuyu sordu, onlara da bu görüşmenin yapıldığını ilettim. Gerekirse tanıklık yaparım’ şeklinde cevap verdi. Böylesine net bir durum varken, hakkımız olan 3 puanın bu tür oyunlarla elimizden alınmak istemesinde kasıt aramak zorunda kalacağız. Geçen yıl Trabzon-Beşiktaş maçında bu nedenle yaşanan sıkıntıyı ortaya çıkaran Sivasspor, cezalandırılmak mı isteniyor?”