Bu bebeği testleri süren ilaç kurtardı

Adı Bebek Z olarak açıklandı ama öyküyü duyan ona mucize bebek diyor. 1.5 yaşındaki Avustralyalı kız çocuğu, ölümcül beyin hastalığını, henüz insanlarda denenmemiş, farelerde test edilmiş ilacı kullanarak üç günde yendi.



Avustralyalı mucize bebek nadir ve ölümcül bir beyin hastalığını yenen ilk insan oldu. Doktorlar, yaşama umudu kalmayan Avustralyalı bebekte henüz sadece fareler üzerinde test edilen deneme aşamasındaki ilacı risk alarak kullandı.



‘Bebek Z’ olarak anılan ve 2008’in Mayıs ayında dünyaya gelen Avustralyalı çocuk, doğumundan 60 saat sonra bir beyin hastalığı nedeniyle çok acı verici nöbetler geçirmeye başladı. Milyonda bir rastlanan genetik bir bozukluk nedeniyle Bebek Z’nin beyninde insanı aylar içinde ölüme sürükleyebilen toksik sülfit oluşuyordu.



İlaç Almanya’dan getirtildi



Geçirdiği nöbetler, bebeğin ailesini alternatif tedaviler aramaya yönlendirdi. Bebek Z’nin doktoru Alex Veldman, aileye biyokimya uzmanı Rob Gianello’nun henüz denemede olan bir ilaç keşfettiğini ve bu ilacın Gunther Schwarz tarafından Almanya’da fareler üzerinde başarıyla uygulandığını anlattı. İlaç Almanya’dan getirtildi.



Geçen her saat Bebek Z’nin aleyhine işlerken, Avustralyalı doktorlar tedavinin etik kuruldan geçmesi ve mahkeme onayının alınması için zamanla yarıştı. Ve yasal nedenlerle adı açıklanmayan 18 aylık kız çocuğu, insanlar üzerinde test edilmeyen tedavinin uygulanmasından yalnızca üç gün sonra inanılmaz derecede iyileşme gösterdi. Beynindeki sülfit seviyesi düştü, geçirdiği nöbetler yüzde 90 oranında azaldı.



‘Bir taraf cesaretti, diğeri ölüm’



Bebeğini gerçek bir mucize diye nitelendiren anne, “Bir tarafta cesaret vardı, diğer taraftaysa ölüm. Biz cesaret etmeyi seçtik. Eğer tedavi edilmeseydi bebeğimiz çok acı verici bir şekilde ölecekti” diyor.



Dr. Veldman’ın verdiği bilgiye göre Bebek Z, ömrünün sonuna dek bu aşıyı her gün olmak zorunda. Artık konuşmaya başlayan 18 aylık bebek fiziksel olarak da aktif hale geldi. Dr. Alex Veldman, benzer ikinci bir vakanın tedavisine de Almanya’da başlandığını ve Bebek P olarak adlandırdıkları ikinci bebeğin aşı sonrası hızla iyileşmeye başladığını da aktardı.