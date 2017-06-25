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“Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum”

Yerel kanalın sunucusu, trafikte haber sundu

25 Haziran 2017 19:52

Manisa'da yerel bir televizyonun haber spikeri Mustafa Başgülşen, bayramda trafik kazası yaşanmaması için farkındalık yaratmak amacıyla, arife günü ana haber bültenini İstanbul- İzmir Karayolu'nda akan trafiğin içine girerek sundu.

Yaptığı toplumsal eylemler ve sosyal faaliyetleriyle dikkat çeken yerel bir televizyon kanalının haber spikeri Mustafa Başgülşen, bu sefer Ramazan Bayramı'nda olması muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Başgülşen, trafiğin en yoğun olduğu ve kazaların yaşandığı İstanbul- İzmir Karayolu'nun tam ortasında, akan trafikte, "Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum" sloganıyla 'Ana Haber' bültenini sundu.

Başgülşen, sunumlarını ve doğaçlamalarını 70 saniyelik kırmızı ışık arasında yaptı. Yeşil ışık yandığında ise kürsüsünü kenara çekip, araçların trafikteki akışına normal seyrinde devam etmelerini sağlayan Başgülşen, bu hareketiyle trafik kazalarına dikkat çekmeyi amaçladı.

Amacının sürücüleri trafik kurallarına uymak konusunda uyarmak ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Mustafa Başgülşen, "Manisa'da her gün en az 2 trafik kazası oluyor. Türkiye geneli verileri ise korkunç rakamlara ulaşıyor. Emniyet teşkilatımız ve trafik polislerimiz görevlerini yapıyor ama medya kuruluşu olarak biz de ilgi çekecek bir çalışma ile sürücülere bayram öncesinde trafik kurallarını tekrar hatırlatalım dedik. Ben de ETV Ana Haber Bülteni'ni akan trafiğin tam ortasında sundum. Ve gördüm ki bu kararı almakla iyi yapmışız. Çünkü yararlı olduğumuzu daha orada anladım. Haber sunarken tüm sürücüler bana kornaları ile destek verdiler. Kırmızı ışıklarda durduklarında bana, 'Bu bayram biz de trafik kazası haberi okumak ve izlemek istemiyoruz' diye seslendiler. Bu bayramda trafik kurallarına riayet edeceklerini belirttiler. Anladım ki yaptığımız iş, doğru işti" dedi.

Yolda sunulan haber bültenine Manisa Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Yusuf Onat da katılarak, bayram boyunca alınan tedbirleri anlattı. Yusuf Onat, "Sürücülerimizden özellikle ricamız emniyet kemerlerini taksınlar. Hız sınırlarına uysunlar. Seyir halinde iken cep telefonlarıyla görüşme yapmasınlar. Uykulu araç kullanmasınlar. Gidecekleri yere zamanında yetişebilmek için evlerinden yarım saat önce çıksınlar" diye konuştu.

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