T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Bu, baraj ittifakı teklifiyle gerçekleşecek siyasi yankesiciliğin örnek tablosu"

"Getirilen bu öneri milli irade hırsızlığından başka bir şey değil"

23 Şubat 2018 18:20

CHP İstanbul Millletvekili Özgür Özel, AKP ile MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu "ittifak" teklifini tablolarla anlattı. Özel, "Baraj ittifakı teklifiyle gerçekleşecek siyasi yankesiciliğin örnek tablosunu basın emekçileri ile paylaştık. Getirilen bu öneri milli irade hırsızlığından başka bir şey değil" dedi.

Özel'in kişisel Twitter hesabında paylaştığı tabloya göre sandıktan en çok oy alan parti 30 bin ile "A" oldu. A'yı 26 bin ile "B", 14 bin ile "C" ve 12 bin ile "D" takip etti.

Toplam 85 bin kişinin oy kullandığı sandıktan A ile baraj ittifakı toplam 2 milletvekili çıkardı. En çok oy olan ikinci parti olan B'den ise Meclis'e kimse giremedi.

Özel'in paylaştığı tablolar şöyle:

 

ETİKETLER

tbmmmeclisözgür özelittifakhaber
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-02-23T18:20:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/bu-baraj-ittifaki-teklifiyle-gerceklesecek-siyasi-yankesiciligin-ornek-tablosu,566626","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/bu-baraj-ittifaki-teklifiyle-gerceklesecek-siyasi-yankesiciligin-ornek-tablosu,566626"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24