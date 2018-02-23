"Bu, baraj ittifakı teklifiyle gerçekleşecek siyasi yankesiciliğin örnek tablosu"

CHP İstanbul Millletvekili Özgür Özel, AKP ile MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu "ittifak" teklifini tablolarla anlattı. Özel, "Baraj ittifakı teklifiyle gerçekleşecek siyasi yankesiciliğin örnek tablosunu basın emekçileri ile paylaştık. Getirilen bu öneri milli irade hırsızlığından başka bir şey değil" dedi.

Özel'in kişisel Twitter hesabında paylaştığı tabloya göre sandıktan en çok oy alan parti 30 bin ile "A" oldu. A'yı 26 bin ile "B", 14 bin ile "C" ve 12 bin ile "D" takip etti.

Toplam 85 bin kişinin oy kullandığı sandıktan A ile baraj ittifakı toplam 2 milletvekili çıkardı. En çok oy olan ikinci parti olan B'den ise Meclis'e kimse giremedi.

Özel'in paylaştığı tablolar şöyle: