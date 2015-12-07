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Bu bara damsız değil, mamasız girilmez

Edirne'de hayvanseverlerin düzenlediği etkinlikte bara gelenlerden yanlarında kedi ve köpek maması getirme şartı koyuldu

07 Aralık 2015 11:51

Edirne'de sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden örgütlenen ‘Edirne patileri’ isimli hayvansever grubu, sokak hayvanları için ‘parayla değil, mamayla’ sloganıyla etkinlik düzenledi. Bir bardaki eğlence gecesine gelenlerden girişte para yerine yanlarında getirdikleri mamalarla içeri girdi.

Facebook üzerinde ‘Edirne patileri’ isimli grup kuran Sema Selçuk ve hayvansever dostları, ilginç bir etkinliğe imza attı. Yerel sanatçıların konser vereceği etkinliğe geleceklerin para yerine kedi ve köpek mamalarıyla gelmeleri istendi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran etkinlik dün akşam  düzenlendi. Geceye katılmak isteyenler para yerine girişte yanlarında getirdikleri kedi yada köpek mamalarını vererek içeri girdi.

Kış aylarında hayvanların mama bulmakta güçlük çektiklerini ifade eden grubun kurucularından hayvansever Sema Selçuk, “Biz sosyal medya üzerinden hayvanlara yardım etmek amacıyla ‘Edirne patileri’ isimli bir grup kurduk. Daha öncede gönüllü olarak bir çok etkinlik yaptık. Bu etkinliğimizin amacı, kış aylarında mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek. Bu etkinlik gecesinde bir çok hayvan severi bir araya getirdik. Şu anda çok mutluyuz. Herkes elinde mamasıyla geldi. Buradaki konsere ve etkinliğe giriş parayla değil, sloganımızda olduğu gibi mamayla. Gelenler yanlarında getirdikleri mamaları bizlere verip içeri giriyorlar. Buradaki amacımız sokak hayvanlarına yardımcı olmaktı, bunu başardığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.


Gece yerel sanatçılar Müjdat Kadam, mamasıyla gelenlere teşekkür ederek, “Daha önce hep para için program yapmıştık, şimdi mama için yapıyoruz. Bu da çok keyifliymiş” dedi. Ellerinde mamalarla etkinlik gecesine gelenler ise yerel sanatçıların çaldığı şarkılarla gönüllerince eğlendi.

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