Bu bara "kürk giyenler giremez"

İtalya'nın kuzeyindeki Monza kentinde bir barın kapısına "Kürk giyenler giremez" afişi asması tartışma yarattı.

Kent merkezinde bulunan Arengo Bar'ın kapısına astığı iki afiş sosyal medyada hızla yayıldı. Afişlerden birinde bir köpek çizimi ve yanında da "Ben girebilirim" yazısı bulunuyor. Diğer afişte ise üzeri kırmızı şeritle çizilmiş bir kürk resmi ve "Ben giremem. Bu barda hayvanlara saygı gösterilir" yazısı yer alıyor.

Sosyal medyada tartışmaya yol açan uygulama destek kadar tepki de topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları Arengo Bar'a ve sahiplerine "Harikasınız" derken kimileri ise uygulamanın ayrımcılık teşkil ettiğini ve yasa dışı olduğunu savundu. Bazı yorumcular da "fanatiklikle" suçladıkları bar sahiplerine, "O zaman deri cüzdan ve kemer kullananları da yasaklayın" diye seslendi.

Bir yerel gazete ise Arengo bardan bir manzarayı şöyle aktardı:

"Kürk giyen yaşlı bir kadın içeri giriyor. Hemen elini kaldırıp kürkünün 'sahte' olduğunu belirtiyor. Fakat sonra masaya oturduğunda arkadaşına aslında kürkün gerçek olduğunu itiraf ediyor. Küçük yalanının nedeni sorulduğunda ise 'Bence herkes ne istiyorsa onu yapmalı. Buranın kahvesi güzel, bir afiş beni durduramaz. Zaten aslında bu iş tamamen reklam kampanyası' diyor."

Haberin yayılması ve internet üzerindeki tartışmaların hararetlenmesi üzerine Corriere della Sera gazetesine konuşan bar sahibi Angela Sorgente ise amaçlarının ayrıcılık ya da reklam yapmak değil, hayvanlara saygı mesajı vermek olduğunu söyledi. Sorgente, müşteri kaybetmekten de korkmadığını belirterek "Benim için önemli olan herkese karşı saygılı olunmasına katkıda bulunmak, buna hayvanlar da dahil" dedi.

Tartışmaya dahil olan Monza Esnaflar Birliği Başkanı Domenico Riga ise, barın provokatif bir uygulamayla toplumsal bir mesaj verebileceğini söylerken "Ancak kamuya açık bir işletme yasal bir gerekçe olmaksızın hiç kimsenin girişini yasaklayamaz" diye konuştu.