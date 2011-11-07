-Bu bahar Mecliste ''ters lale'' açacak TBMM (A.A) - 07.11.2011 - Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karlı dağların zirvelerinde yetişen, endemik tür ''ters lale'' bu bahar Meclis'te açacak. TBMM Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, ters lale ilk kez Meclis bahçelerinde boy gösterecek. Yetkililer ayrıca, 18 bin adet de normal lale tohumu satın alındığını, baharda Meclisin yine lale bahçesine döneceğini ifade etti. Ters lale tohumlarının Kurban Bayramından sonra dikilmeye başlanacağını, tohumların Nisan-Mayıs aylarında çimlenmeye başlayacağını anlatan yetkililer, ''Satın alınan bin ters lale tohumu çiçek açtığında insanların çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Bu çiçeği ilk kez görecek çok sayıda insan olacağını düşünüyoruz'' dedi. TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun, Mersin'de görerek beğendiği endemik tür Kum Zambağı'ndan seraya bir örnek getirdiğini anlatan yetkililer, bu çiçeğin de çoğaltılmasının planlandığını anlattı. Yetkililer, çiçeğin şu an çoğaltılma işlemi için uygun bir zamanda olmadığını, çalışmalara bahar aylarında başlanacağını söyledi. Endemik türlerin Meclis bahçesine, insanların topraklarının değerlerini daha iyi tanıması amacıyla dikildiğini belirten yetkililer, Meclisin, Türkiye'de sınırlı alanlarda yetişen endemik bitki türlerine ev sahipliği yapmasını amaçladıklarını ifade etti.