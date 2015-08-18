'Bu Aydın Ünal bir Ülkücüye rastlayıp, 'Ülkücüyüm' dese, bir hafta korkusundan uyuyamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı AKP Ankara milletvekili Aydın Ünal’ın, Devlet Bahçeli için “Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı” ifadesi ile başlayan ve MHP’nin resmi twitter adresinden atılan “kuduz köpek” tweetleriyle alevlenen tartışma büyüyor. Ünal’a son tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dan geldi. Adan, “17-25 Aralık’a, çözüm sürecine itiraz etmeyenin, tarih önünde şeref ve haysiyeti tartışılır” dedi.

Sözcü gazetesinde yer alana habere göre; Habertürk TV’ye konuşan Adan sözlerini şöyle sürdürdü:

“(Aydın Ünal) Çok terbiyesizce bir ifade kullanıyor. Tabi bu dönem 17-25 Aralık’a çözüm sürecine itiraz etmeyenin, tarih önünde şeref ve haysiyeti tartışılır. Bunlara itiraz edemeyip köleliği seçmiş olan birilerinin bu terbiyesizce ifadelerine şahit oluyoruz. Ama bu Aydın Ünal bir yerde gezerken, bir Ülkücüye rastlasa, ‘ben Ülkücüyüm’ dese, bir hafta korkusundan uyku uyuyamaz. Bu ahlaksızlığı yapmasının sebebi de mutlak saray talimat vermiştir.”

AKP’li Aydın Ünal, twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli için “Ağzından köpükler saçarak konuşan siyasetin zavallısı Devlet Bahçeli için, bütün o köpükleri itinayla yalayacağı yeni bir süreç başlıyor.” demişti. Erdoğan’ın metin yazarı da olan Ünal’a yanıt yine twitter’dan gelmiş, MHP’nin resmi Twitter hesabından atılan twette “Ak Saraya tavsiyemizdir! Bütün itlerinin kuduz aşısını yaptırsın. Aşının dahi fayda etmeyeceği Aydın Ünal’ı da karantinaya alsın” ifadeleri kullanılmıştı.