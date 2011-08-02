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Bu ay 11 bin 544 öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, bu ay 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapacak.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, bu ay 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapacak.
 

MEB'den yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için Maliye Bakanlığınca MEB'e 2011 yılı için kullanım izni verilen 40 bin kadro için, 2009 ve 2010 KPSS sonuçlarına göre 6 Temmuz 2011 tarihinde 28 bin 456 öğretmen adayanının atamasının yapıldığı anımsatıldı.


Açıklamaya göre, 2011 yılı Ağustos döneminde 2010 ve 2011 KPSS sonuçlarına göre 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapılacak.


Atama kılavuzu, 9 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanacak. Başvurular ise 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında alınacak.


Atamaların yapılması ve sonuçların basın ve internet yoluyla duyurulması da 26 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilecek. Atanan öğretmen adayları, 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve başlayacak.

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