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Bu araçtan 4 kişi yaralı çıktı

Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde öğlen saatlerinde, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aksakal Mahallesi'nde meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı

11 Eylül 2017 18:36

Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde öğlen saatlerinde, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aksakal Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Balıkesir\'den Bandırma yönüne gelmekte olan 48 yaşındaki Mustafa Çayaksu yönetimindeki 07 RH 239 plakalı otomobil, Aksakal Mahallesi\'nde önünde gitmekte olan Engin Canbey\'in kullandığı 10 VU 572 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan Mustafa Çayaksu, eşi 51 yaşındaki Havva ile kızları 19 yaşındaki Özge ve 17 yaşındaki Havvanur Çayaksu yaralandı. Ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Özge Çayaksu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

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