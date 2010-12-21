-''BU ARAÇTA DÜNYANIN EN PAHALI YAKITI KULLANILMAKTA'' GAZİANTEP (A.A) - 21.12.2010 - Gaziantep'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, sürücülere ''Dikkat bu araçta dünyanın en pahalı yakıtı kullanılmaktadır'' yazılı araç pulları dağıtılarak protesto edildi. DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Nihat Bencan ve DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri, Atatürk Bulvarı'nda basın açıklaması yaparak, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları kınadı, vatandaşları duyarlı davranmaya çağırdı. Bencan, Türkiye'de 14 milyon motorlu aracın trafikte olduğunu belirterek, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ailelerin bütçelerini ciddi ölçüde sarstığını söyledi. ''Akaryakıt fiyatlarının artırılmasının aynı zamanda iğneden ipliğe tüm ihtiyaç malzemelerinin ve hizmetlerin bedelinde artışa, vatandaşın alım gücünün düşmesine yol açtığını'' vurgulayan Bencan, şöyle konuştu: ''Benzinin fiyatı 4 lira civarında. Benzinin fiyatı geçen yıllarda dünya borsalarında varili 110 dolara kadar çıktığı günlerde ülkemizde 1,5 lira civarında seyretmekteydi. Şimdi petrolün varili dünya borsalarında 85 dolar dolayında. Ancak pompa istasyonlarından alınan yakıtın yüzde 70'inin vergi olarak alınması vatandaşları hangi pozisyona soktuğunu sizlerin takdirine sunuyoruz. Gelin tepkimizi hep birlikte gösterelim.'' Bencan ve beraberindekiler daha sonra Nil Kavşağına giderek sürücülere üzerinde ''Dikkat bu araçta dünyanın en pahalı yakıtı kullanılmaktadır'' yazılı araç pulları dağıttı. Pul dağıtımı sırasında sürücüler de akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.