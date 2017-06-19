Bu arabadan yaralı kurtuldu

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde önündeki TIR'a arkadan çarpıp uhrdaya dönen otomobilin sürücüsü Nihat Samur, kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, Ergeni'nin Vakıflar Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne istikametine giden Nihat Samur, yönetimindeki 34 HN 2844 plakalı otomobil ile önünde seyreden Gazi Murat'ın kullandığı 34 VK 4630 plakalı TIR'a arkadan hızla çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Samur, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından otomobilden çıkarılıp ambulansla hastaneye gönderildi.
Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. (DHA)