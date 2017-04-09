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Bu arabadan yara almadan kurtuldular

Niğde'de meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu

09 Nisan 2017 22:36

Niğde’de kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine ve ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Niğde-Bor karayolu Kemal Aydoğan Okulu'nun önünde saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Bor yönüne giden 24 yaşındaki Serhat Gün yönetimindeki 44 HL 238 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı.

LPG tüpü ve lastikleri fırlayan aracın sürücüsü Serhat Gün ve yanındaki 23 yaşındaki Kamil Akdoğan, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG tüpünde gaz kaçağı olduğunu belirleyip, çevrede önlem alarak itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, tüpe müdahale ederken, Gün ve Akdoğan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

 

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