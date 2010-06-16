Bu araba 2.5 milyon euro

T24 -

Universiada salonundaki fuarda 100’ü aşkın otomobil ve 35 motosiklet arasında en fazla ilgiyi, 5 milyon levadan (2.5 milyon euro) satışa çıkarılan Rolls Royce'un "Phantome" modeli gördü.Her türlü teknik donanıma sahip bulunan 6 metre uzunluğundaki "Phantome" Rolls Royce tarafından sadece 10 adet üretildi. "V12" tipi, 6.75 litrelik, 453 beygir motoru bulunan "Phantome" 100 kilometre hıza 5.9 saniyede ulaşıyor.Fuarın diğer gözdesi, son detayına kadar el yapımı olan 343 beygir gücüne sahip 3.6 litrelik motorlu "Wiesmann MF3" oldu.Fuara ilk kez katılan Ferrari, F430 Spider, 599 GTB Fiorano modellerini tanıttı. Dikkati çeken diğer markaların arasında, Porche'un 997 GT2 (530 beygir) ve 997 Turbo TechАrt Aero II (500 beygir) yer aldı.Motosikletler arasında ise el yapımı ve tek olan Tunning Bike 2 ile 2008 yapımı Harley-Davidson Dyna White Glyde modelleri dikkati çekti.Ekonomik kriz yüzünden alıcıdan çok izleyicilerin gezdiği fuarın açılış gününde sadece tek bir satış yapılabildi. Yetkililer, ismi açıklanmayan bir müşterinin nakit parayla bir Jaguar XF satın aldığını açıkladı.Fuar 19 Haziran'a kadar açık kalacak.