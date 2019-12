Bu altılı zengin eder

Futbolcafe Altılı-Ganyan uzmanlarından Braveheart'ın Bursa ve İZmir kuponlarına bakmadan kupon hazırlamayın...



Braveheart BURSA ALTILI KUPONU



1.AYAK: 6

2.AYAK: 4,7

3.AYAK: 2

4.AYAK: 1,3,4

5.AYAK: 2,4

6.AYAK: HEPSİ



Braveheart İZMİR ALTILI KUPONU



1.AYAK: HEPSİ

2.AYAK: 3,5,7,8

3.AYAK: 5

4.AYAK: 5

5.AYAK: 3

6.AYAK: 1,2,12





15-04-2009 BURSA AT YARIŞLARI



1.AYAK : Uzun bir radan sonra Bursa da koştuğu ilk yarışında 2.lik yapan ve 1 hafta sonra koştuğu 2.yarışı kazanan İstim üstündeki isim TÜRK KILICI (6) Benim Banko atımdır.



2..AYAK : Yeteri kadar yarış gördüğüne inandığım ve Son yarışını beğendiğim İMPRESARİO (4) Küçük ve misli kuponlara tek yazılabilir. Ancak ben Burada bir isimden bahsedeceğim. Taylığında çok güzel yarışlar koşan ve 10 ay aradan sonra sıkıştırılmadan yarış gören COLD FİRE (7) süprizde değerlendirilmelidir.



3.AYAK : Son yarışı mükemmel olan inatçı safkan YILMAZER (2) günün ikinci bako ismidir. Yanına at yazmayı önermiyorum.



4.AYAK : Son yarışı beraber Koşan LUNATİC(1) ve BİBER (4) Kuponlarda eşit şansta değerlendirilmelidir. Rakip arayanlar Uzun mesafeye rağme formda Binicisi ile BABAYİĞİT(3) değrlendirebilirler.



5.AYAK : Bu maiden mücadelede ALSOY (2) ve AYSEN (4) eşit şekilde değerlendirilmelidir. Bu ayak için bu 2 isim yeterlidir.



6.AYAK : İstikrarsız isimlerin buluştuğu bu koşuda sürpriz aranmasında fayda görüyorum. Ben bu Ayağı HEPSİ olarak geçeceğim.





15-04-2009 İZMİR AT YARIŞLARI



1.AYAK : Oldukça karışık bir altılı ile güne başlıyoruz bu ayağı kapatıp rahat bir yarış izlemek taraftarıyım. HEPSİ Olarak kuponlara yazmakta fayda var.



2..AYAK : Kalitesi bu grubun çok üstünde olan ve Uzun mesafeye çok yatkın bir at olduğunu düşündüğüm HORSE ROYAL (3) Aprantisi büyük b ir hata yapmaz ise yarışı kazanacaktır.Herşeye rağmen Yanına at yazmak isteyenler HARBİYE FATİH (5),SELAK(7) ve KURTKAYA (8) yazılabilir.



3.AYAK : Yarış hayatındaki tek kum koşusunu kazanma başarısı gösteren BİGA (5) G.kocakaya idaresinde benim kazanmasını beklediğim isimdir.



4.AYAK : Bu grubun çok üzerinde bir isim olan TUĞRAM (5) yraış içerisinde bir aksilik olmaz ise koşuyu kazanır .



5.AYAK : Kalitesini yarışlara taşımaya başlayan YILMAZBATUR (3) ideal pist ve mesafesinde kuponlarda tek olarak bulunmalıdır.



6.AYAK : Altılının son ayağında SÖNMEZ SULTAN(12) benim ilk şans verdiğim isip olup rakil arayanlar AKÇAYLI (1) ve BAYKUŞ (2) değerlendirebilirler.









14-04-2009 ADANA AT YARIŞLARI



ALTILI GANYAN(3/4/3/1,3/6/10) : 1.945,35 TL