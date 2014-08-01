

İsrail'in Gazze operasyonu, sosyal medyada geniş yankı buluyor. Sosyal paylaşım platformları Twitter ve Facebook üzerinden yapılan paylaşımlarla, özellikle Gazze'de yaşayanların seslerini duyurmaları sağlanıyor.

Gazze'de yaşayan gençler, Twitter üzerinden saldırılara dair ses, video ve fotoğraf paylaşımlarıyla yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. İsrail, bu hafta içinde saldırılarına hız verdiğinde, Muhammed Suliman Twitter hesabına "Neredeyse tüm hayatım Gazze’de geçti. Savaş bizim için yeni bir şey değil. Ne var ki şu anda en korkunç anlarımızı yaşıyoruz" diye yazdı.

Muhammed Süleyman 20 yaşında. Twitter'da 38 bin takipçisi bulunuyor ve takipçi sayısı giderek artıyor. Süleyman saldırıların sivilleri hedef aldığını ise şu sözlerle anlatıyor: "Hayatta kalabilmeyi umuyorum. Ancak ölürsem, şunu bilin ki ben ne Hamas üyesiyim ne de bir radikal. Canlı kalkan olarak da kullanılmadım, sadece evimdeydim."

"Üç savaş gördüm artık yeter"

Yaşadıklarını anlatmaya çalışan ve kısa sürede binlerce kişiye ulaşabilen bir diğer isim ise 16 yaşındaki Farah Baker. 30 bin takipçisi olan Baker, Twitter'da "Benin adım Farah Baker, 16 yaşında bir Gazzeliyim. Doğduğumdan bu yana üç savaş gördüm ve sanırım artık yeter" yazısıyla paylaştığı bir fotoğrafıyla sesini duyurdu.

Farah Baker, evinden kaydettiği bombardıman ses kayıtları, videolarını da paylaşıyor. Farah, gece yarısı gökyüzünü aydınlatan bir bombardıman fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmaya çalıştı: "Bunlar benim etrafımda cereyan ediyor. Yazamadan duramıyorum. Bu akşam ölebilirim."

Sosyal medya dünyanın her yerinden insanların Gazze'de neler olduğunu öğrenebilecekleri bir haber kaynağına dönüştü. 'Gazaunderfire' ve 'Israelunderfire' etiketleri, günde yüz binlerce kez kullanılıyor. Henüz teyit edilmemiş olsa da Filistin etiketinin günde 300 bin kez, İsrail'in ise 10 bin kez kullanıldığı ve bunun da tarafların sosyal medyada ne denli destek aldıklarını gösterdiği belirtiliyor.