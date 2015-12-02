'Bu acelecilik şüphe uyandırıyor'



Alman hükümeti, Suriye’de IŞİD’e karşı düzenlenen askeri operasyonlara katılmaya hazırlanıyor. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen mecliste yaptığı konuşmada operasyonun kapsamıyla ilgi bilgi verdi. Buna göre keşif uçuşlarında kullanılmak üzere 6 Tornado uçağının, Augsburg fırkateyninin, yakıt ikmal uçaklarının ve yaklaşık 900 askerin görev yapması öngörülüyor. Öte yandan Alman ordusunda bulunan Tornado keşif uçaklarının yarıdan fazlasının uçamayacak durumda olduğuna dair rapor soru işareti yarattı. Almanya’nın IŞİD ile mücadeleye askeri katkı sunması basında da geniş yer tutuyor.

Almanya’nın prestijli ekonomi gazetesi Handelsblatt hükümetin kararının doğru olduğu görüşünde:

"Tüm haklı itirazlara rağmen, muhalefetin dile getirdiği, kenarda durma alternatifi daha iyi değil. Hava saldırıları tek başına IŞİD’i yenmeyi sağlamasa da zayıflatacaktır. Ve Almanya’nın cephe hareketlerinin aydınlatılmasına sunacağı katkı, bu ABD tarafından sağlanabiliyor olsa bile, Batılı müttefiklerin yükünün hafifletilmesi açısından sembolik bir eylem olmaktan daha fazla anlam taşıyacaktır. Alman ordusu tüm zayıflıklarına karşın Almanya’nın Fransız dostuna ve ABD önderliğindeki ittifaka sunacaklarını yerine getirebilir ve hatta bunu muhtemelen iyi bir şekilde yapacaktır."

Kölner Stadt-Anzeiger ise bu görüşü paylaşmıyor. Gazete hükümetin aceleci davrandığını belirten bir yoruma yer veriyor sayfalarında:

"Hükümetin IŞİD’e karşı operasyonu başlatmak için mecliste gösterdiği aceleciliği görünce insanın içine Alman ordusunun durumundan farklı şüpheler düşüyor. Suriye’deki felaket karşısında yıllarca bekledikten sonra neden şimdi bir anda hop diye harekete geçiliyor? Acaba bunun sebebi, stratejisi ve çıkış senaryosu olmayan bir askeri misyon için öne sürülen gerekçelerin yoğun bir tartışma sürecine dayanıklı olmaması olabilir mi? Alman ordusunun donanımı gibi hükümetin bu hesaplanamaz savaşa balıklama dalması da iyi bir etki bırakmıyor. Bu kaç Tornadonun uçmaya hazır olduğu sorusundan çok daha büyük bir sorun."

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung aynı konuda şunları yazıyor:

"Alman ordusunun her bir operasyonu, lojistik anlamda muazzam bir zorluk. Türkiye’nin Suriye sınırı yakınındaki İncirlik Hava Üssü’ne konuşlandırılacak olan 6 keşif jeti için makineler, ekipler, teknisyenler ve mekanik uzmanlarının ayrılması gerekiyor. Kalıcı bir operasyonun yüksek bir bakım ve yedek parça ihtiyacı olacaktır. Yıllardır yokluğu idare etme konusunda büyük bir deneyim kazanan askerler, bunu başaracaktır. Ancak durumun hazmedilebilir bir yanı yok. Eğer hükümet dış güvenlik politikalarında daha fazla sorumluluk alma hedefine bağlı kalacaksa orduyu da buna uygun olarak donatmalı. Sıcak sözler eksiklikleri gidermiyor."

Koblenz'de yayımlanan Rhein-Zeitung şu görüşlere yer veriyor:

"Kendimizi kandırmayalım. 'Diğerleri kötü bombalama işlerini üstlensinler. Biz de güzel güzel havadan keşif yaparız" şeklindeki işbölümü işlemeyecektir. Fransız uçak gemisine saldırı olduğu takdirde onu korumak için görevli olan Alman fırkateyninin de ateş etmesi gerekir. Hava savunma füzeleri Tornado keşif uçaklarına kilitlendiği zaman, tornado pilotları sadece kameraları açmayacaktır. Hukukçular açısından bu, dar anlamıyla bir savaş anlamına gelmez elbette, zira ittifak herhangi bir ülkeye saldırmıyor. Ancak pilotların perspektifinden bakıldığında ateş açılması, savaştaki bir hareketten farksızdır."