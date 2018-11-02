BTSO'dan Kızılay ile Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı Bursa Şubesi işbirliğinde Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası düzenledi.

BTSO ve Kızılay Bursa Şubesi ortaklığında \"29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası\" kapsamında Kan ve Kök Hücre Bağışı kampanyası gerçekleştirildi. BTSO Ana Hizmet Binası’da kurulan Kızılay standında görevliler, gün boyu kan ve kök hücre bağışçılarını kabul etti. BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinin yanı sıra Oda personelinin de büyük ilgi gösterdiği bağış kampanyasında 90 ünite kan toplandı.

KIZILAY’IN YANINDAYIZ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla Türk Kızılayı Bursa Şubesi ile güzel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Kanın kaynağı yalnızca insan olan tek ilaç olduğunu belirten Başkan Burkay, “Kan ve kök hücre bekleyen hastaların şifa bulabilmesi için bağış konusunda duyarlılığın artırılması gerekiyor. Bağış kampanyaları, hem vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hem de kan bağışına ilginin artmasına öncülük ediyor. BTSO olarak bizler de her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay ile ortak bir çalışma düzenledik. Bağışlarıyla kampanyamıza destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Kızılay’ın çalışmalarına katkı sağlamak adına sosyal sorumluluk anlayışı ile kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlediklerini belirtti. BTSO ve Kızılay arasındaki işbirliğinin 100 yıl öncesine dek uzandığını hatırlatan Ali Uğur, gelecek dönemde de işbirliğini güçlendirecek çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

BTSO’YA TEŞEKKÜR

Türk Kızılayı Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, Kızılay Haftası dolayısıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda BTSO ile ortaklaşa kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlediklerini kaydeden Gürkan, “BTSO, başta kan bağışı olmak üzere pek çok alanda Kızılayımıza önemli katkılar sağlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay\'a ve bağışlarıyla kampanyamıza destek veren tüm BTSO üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

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