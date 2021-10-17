BTP Genel Başkanı Baş'tan Diyanet'in çağrısına gönderme: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, billboardlarda rastladığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara 'Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın' çağrısında bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerini zekatlarını açıklamaya davet etti. Baş, "Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım" dedi.

Hüseyin Baş, partisinin Ankara il kongresinde konuştu. BTP Ankara İl Başkanlığı'na yeniden Murat Özilhan'ın seçildiği kongrede, Hüseyin Baş'ın konuşması şöyle:

"Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım"

"Çorum’dan geliyoruz, gelirken yolda bir billboarda rastladım. Billboardda Diyanet’in bir ilanı var. Diyanet, bütün vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunmuş, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın’ diyor. Sonra aklıma geldi. Dedim ki bu mevcut hükümet, her namaz çıkışı demeç veriyor. Hacca gitmez bunlar, umreye gitse her umrede kameralar arkalarında. Ramazan’da oruç tutsalar, her iftarı kamera önünde yapıyorlar. ‘Bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyorlar’ dedim. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da sayın hükümete de sesleniyorum. O dini yaşamayı ve yaşatmayı tırnak içinde ‘kendine şiar edinmiş’ olanlara sesleniyorum. Lütfen, derhal zekatlarınızı açıklayın. Biz kırkla çarpar, neyiniz var neyiniz yok öğreniriz. Öyle oturduğun yerden devletin bedava billboardına girip, ‘Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz pekişsin’ yok. Öyle kardeşlik olmaz. ‘Asgari ücret BTP iktidarında 10 bin TL olacak’ diyorum. Artık hiç kimseye de bunu nasıl vereceğimi açıklamama kararı alıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim; bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım.

"Ben tüp kuyruğu, yağ kuyruğu görmedim; geçen benzin kuyruğu gördük"

Ben gözümü açtım, başımızda tek başına bir iktidar. Tüp kuyrukları, yağ kuyrukları, şu kuyrukları, bu kuyrukları, koalisyonlardan çok çektik. Ben bunların hiçbirini görmedim. Geçen benzin kuyruğu gördük. 2021’de benzin kuyrukları…

"Herkese ev vereceğiz"

‘ÖTV’yi kaldıracağız’ dedik peşimize takıldılar, her biri ÖTV kaldırmaya başlıyor şimdi. Ama ben gerçekten kaldıracağım. Herkese ev vereceğiz, bunlar vaat değil. Bir evin maliyeti bugünün şartlarında 150-160 bin TL. Devletin kocaman arazileri var. Devlet binaları dikse, vatandaşa da ‘20 yıl faizsiz geri ödemeyle birlikte seni ev sahibi yapıyorum’ dese bu devlete ne olur? Hiçbir şey olmaz. Diyorlar ki ‘Paramız yok.’ Devletsin sen, nasıl paran olmaz? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en önemli vazifesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti’ne fayda sağlamaktır. Peki Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük faydası nedir, en büyük kaynağı nedir? Bu gençlerdir. Bu genci yetiştiren baba, 45’ine 50’sine geldi mi emekli olacak. Daha çalışacak, üretecek hiçbir şeye gerek yok. Peki niye biz bunu 60’ına, 70’ine kadar çalıştırmaya gayret ediyoruz?

"Yılbaşından sonra 500 lira, 1000 lira banknotlar da geliyor"

Ekonominin özeti şu: Şu anda 500 lira ve 1.000 lira banknotları basmak zorundalar artık. Çünkü paranın alım gücü bitti. Cebine bir tomar 200 lirayı koyup markete gidiyorsun, haftalık alışveriş yapıyorsun. Durum bu. Türk lirasına bu kadar büyük bir suikast, Türk tarihinin hiçbir döneminde yapılmadı. Son araştırmalarım neticesinde geldiğim kanaat, yılbaşından sonra 500 lira, 1.000 lira banknotlar da geliyor. ‘Başkan demişti’ dersiniz. Bunların başka yapacağı da hiçbir şey yok.

"İtibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz, buradaki vatandaşla olur"

Bunlar cimri; vermez, veremez. Öyle bir dünyaları yok. Bizim derdimiz size vermek. Vatandaş güçlensin. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyorlar. Neydi itibar? İtibar, vatandaşın alım gücüydü. Vatandaşın, yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar, buradaki vatandaşla olur."