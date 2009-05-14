BT'nin zararı 15 bin çalışana mal oldu

İngiliz telekom şirketi British Telecom (BT), dördüncü çeyrekte 1,48 milyar dolar zarar etti. Bu arada geçen yıl 15 bin çalışanının işine son veren BT'nin, gelecek yıl 15 bin personelini daha işten çıkaracağı belirtildi.



BT, bu yıl ilk çeyrekte 1,48 milyar dolar zarar ettiğini, zararın büyük bölümünün çok uluslu şirketlere ve hükümet kuruluşlarına iletişim hizmeti sağlayan Global Services birimindeki kayıptan kaynaklandığını açıkladı. Şirket, geçen yıl aynı dönemde 645 milyon dolar kar etmişti.



Önceki yıl 2,5 milyar dolar kar eden şirket, geçen yılın tamamında ise 125 milyon dolar zarar etti.



BT üst yöneticisi Ian Livingstone, yaptığı açıklamada, BT'ye bağlı birimlerin dörtte üçünün sert rekabet ve küresel ekonomik gerilemeye rağmen çok iyi performans gösterdiğini, ancak bu başarının BT Global Services'in kabul edilemez performansı tarafından gölgelendiğini bildirdi.



Bu arada geçen yıl 15 bin çalışanının işine son veren BT'nin, gelecek yıl 15 bin personelini daha işten çıkaracağı belirtildi.



BT'den bir sözcü, "BT'nin toplam istihdamını azaltmak için sendikalarla yakından çalışmayı istiyoruz, çünkü bu şirketin ileri gitmesinde başarılı olması için kritik öneme sahip" dedi.



İletişim İşçileri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Andy Kerr ise geçen yıl istihdamdaki azaltma hatırlandığında, iş kayıplarında 15 binin çok büyük bir rakam olduğunu, zorla işten çıkarma olmayacağını umduklarını belirtti.



Kerr, "Şirkette zorla işten çıkarma olmaması için geçen yıl şirketle yakından çalıştık" dedi.



BT, geçen yıl aralık ayı sonu itibariyle 108 bin kişiye istihdam sağlıyordu.

