-BTK'nın klonlanmış telefonlara ilişkin kararı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonlar, faturalandırıldıkları (sahipleri tarafından kaçak yolla satın alınmadığı ispatlandığı) takdirde, sadece bir GSM operatörünce eşleştirilen tek bir numara ile değil, diğer operatörlere ait numaralarla da kullanılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonların sadece bir GSM şirketin, belirli bir numarasıyla eşleştirilerek kullanılmasına imkan veren uygulamayı değiştirdi. BTK'nın internet sitesinde yer alan kurul kararına göre, klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonlar, faturalandırıldıkları (sahipleri tarafından kaçak yolla satın alınmağı ispatlandığı) takdirde, sadece bir GSM operatörünce eşleştirilen tek bir numara ile değil, diğer operatörlere ait numaralarla da kullanılabilecek. Klonlanmış IMEI numaralarına ilişkin yasada, söz konusu telefonların hizmetine son verileceği hükmü bulunuyordu. Çeşitli mağduriyetler nedeniyle BTK bu kararı biraz yumuşatarak, sahibi tarafından kaçak yolla alınmadığı ispat edilebilen telefonlar için, tek bir GSM şirketinin belirli bir numarasıyla kullanım imkanı getirmişti.