T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BTK'nın klonlanmış telefonlara ilişkin kararı ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 20:13

-BTK'nın klonlanmış telefonlara ilişkin kararı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonlar, faturalandırıldıkları (sahipleri tarafından kaçak yolla satın alınmadığı ispatlandığı) takdirde, sadece bir GSM operatörünce eşleştirilen tek bir numara ile değil, diğer operatörlere ait numaralarla da kullanılabilecek.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonların sadece bir GSM şirketin, belirli bir numarasıyla eşleştirilerek kullanılmasına imkan veren uygulamayı değiştirdi.    BTK'nın internet sitesinde yer alan kurul kararına göre, klonlanmış IMEI numarasına sahip telefonlar, faturalandırıldıkları (sahipleri tarafından kaçak yolla satın alınmağı ispatlandığı) takdirde, sadece bir GSM operatörünce eşleştirilen tek bir numara ile değil, diğer operatörlere ait numaralarla da kullanılabilecek. Klonlanmış IMEI numaralarına ilişkin yasada, söz konusu telefonların hizmetine son verileceği hükmü bulunuyordu. Çeşitli mağduriyetler nedeniyle BTK bu kararı biraz yumuşatarak, sahibi tarafından kaçak yolla alınmadığı ispat edilebilen telefonlar için, tek bir GSM şirketinin belirli bir numarasıyla kullanım imkanı getirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24