BTK'dan iletişim devlerine 34,5 milyon lira para cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Türk Telekom, TTNET, Turkcell, Vodafone ve Avea'ya 34,5 milyon lira para cezası verdi.

BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom'a bazı abonelik sözleşmelerinde yer alması gereken asgari bilgilerden bir kısmının bulunmaması, sözleşme ve eklerini muhafaza etme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi, bazı abonelerin başarısız çağrılarının ücretlendirilmesi ve abonelik iptallerini belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmemesi gibi nedenlerle 4 milyon 957 bin 920 lira para cezası uygulandı. Kurul, TTNET'e, bazı faturalara fazla ücret yansıtılması, taahhüt edilen indirimlerin yansıtılmaması, birtakım indirimlerin uygulanmaması, bazı abonelerin taleplerinin geç devreye alınması ve denetim süreci içerisinde bazı bilgi taleplerini verilen süreden sonra yerine getirilmesi gerekçeleriyle 6 milyon 989 bin 54 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Turkcell'de asgari bilgiler yok

Turkcell'in TCELL abonelik sözleşmesinde yer alması gereken asgari bilgilerden bir kısmını bulundurmadığını tespit eden BTK, şirkete abonelerin başvurmak istedikleri "Ben Yaptım 750 Paketi" ve "Ben Yaptım Paketi" yerine, abonelere Turkcell tarafından "Ben Yaptım 700" ve "Ben Yaptım 500" paketi tanımlanması, Turkcell Mobil TV hizmetini Iphone veya android işletim sistemli cihazlar üzerinden kullanan abonelere, uygulama içindeki Twitter entegrasyon özelliği paket ücreti içerisinde ücretsiz olması gerekirken, Twitter kullanımlarının ücretlendirmesi ile abonelik sözleşme ve eklerini muhafaza etme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle 20 milyon 314 bin 135 lira para cezası verdi. Şirket, ayrıca SMS sorgulaması kurallarına uymadığı gerekçesiyle de abonelere 37 milyon 183 bin 997 lira iade edecek. Kurul, 2012 Nisan ayında, Vodafone İş Ortağım tarifesine kayıtlı abonelerin ücretlendirilmemesi gereken grup içi SMS'lerinin ücretlendirilmesi, 28 Ağustos 2012'de yapılan bir kod güncellemesi sonrasında ücretlendirilmemesi gereken GPRS kullanımlarının ücretlendirilmesi ve 5 Mart 2012'den itibaren birden fazla promosyonlu data paketi olan abonelerin data kullanımlarında paket geçişlerinin anlık olarak yapılmaması sonucu fazla ücretlendirilmesi gibi nedenlerle Vodafone'a 2 milyon 88 bin 871 lira para cezası verilmesini kararlaştırıldı. Şirket, çeşitli nedenlerle abonelere 327 bin 115 lira iade edecek.

'Avea abonelik sözleşmelerini yerine getirmedi'

Avea'nın da abonelik sözleşmelerinin bir kısmında abonelik sözleşmelerini ve eklerini muhafaza etme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmediğini tespit eden Kurul, paket alımı gerçekleştiren abonelere paketin alındığına dair SMS gönderilmesine rağmen, paketlerin abonelere tanımlanamadığı ve abonelerin paketsiz olarak fazladan ücretlendirilmesi gerekçesiyle şirkete 203 bin 510 lira para cezası verdi.