BTK'dan Afrin operasyonu paylaşımlarına anlık takip ve işlem

Türkiye'nin suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili internette yapılan paylaşımların anlık olarak takip edildiğini duyuran BTK, 'provokasyon amaçlı' diye nitelediği yayınların sosyal medyadan kaldırılması ve yayanlara adli işlem yapılması için çalıştıklarını belirtti.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 'provokasyon amaçlı' diye nitelediği yayınlarla ilgili başta sosyal medya kuruluşları olmak üzere içerik ve yer sağlayıcılara gerekli bildirim ve uyarılarda bulunduklarını açıkladı. Bu kapsamda Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal mecraların yetkilileriyle doğrudan temas kurduklarını aktaran Sayan, ' yasadışı' adledilen içeriklerin anlık olarak iletildiğini söyledi. AA'ya konuşan Sayan, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuki uygulamalardan biri olan uyar-kaldır yöntemi uygulanarak gerekli aksiyonların alınması sağlanmaya çalışılıyor. Ancak ABD menşeli bir kısım sosyal medya şirketlerinin, yapılan bildirimlere rağmen yasadışı içerikleri çıkarma konusunda çekimser kaldıkları, hatta tüm uyarılara rağmen ısrarla bu tür içeriklerin yayınlanmasına izin verdikleri görülmektedir. Yasadışı ve manipülatif içerikler yoluyla algı operasyonu yapmayı hedefleyen sosyal medya hesapları ve diğer internet yayınlarına yönelik olarak kurumumuzca ivedilikle işlem tesis edilmektedir."

Failler adli mercilere iletiliyor

BTK Başkanı, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla yasadışı yayınları ve sosyal medya paylaşımlarını yapan kişilere yönelik olarak yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum ve koordinasyon içinde hareket edildiğini, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle anlık iletişim sağlanarak söz konusu içerikleri ve içerikleri yayan faillerin adli mercilere iletildiğini' dile getirdi.

Sayan, 'internette ve özellikle sosyal medyada yapılan bu tür yayınlar konusunda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve algı operasyonuna yönelik yalan haber ve paylaşımlar için ilgili şikayet mekanizmalarını kullanarak mücadeleye katkıda bulunmaları' çağrısı yaptı.