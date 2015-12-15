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BTK'da FETÖ iddiasıyla 11 kişi görevden alındı

Görevden alınan daire başkanlarının kritik görevlerde oldukları belirtildi

15 Aralık 2015 12:33

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  ve ona bağlı Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB), Gülen cemaatine yakın olduğu iddiasıyla 1 kurum başkan yardımcısı, 6 daire başkanı ve 4 bölge müdürü görevden alındı.

Yeni Şafak’ta yer alan haberde, görevden alınan daire başkanlarının Sektörel Denetim, Sektörel Rekabet, Tüketici Hakları, Erişim ve Tarifeler, İdari ve Mali İşler ile Bilgi Teknolojileri gibi kritik daire başkanlarının olduğu belirtildi.

Yeni Şafak’ta Ayfer Mallı imzasıyla yer alan haber şöyle:

1 Kasım seçimlerinin ardından paralel yapıya yönelik bürokrasideki temizlik harekatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile devam ediyor. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadrolaştığı kurumlar arasında yer alan BTK ve ona bağlı Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB) paralel yapıya yakın olduğu tespit edilen isimler görevden alındı.

 

Başkan düğmeye bastı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından BTK Başkanlığı'na atanan Ömer Fatih Sayan, paralel yapı mensuplarının görevden alınması için düğmeye bastı. BTK'da en kritik görevlerde bulunan 1 Kurum Başkan Yardımcısı ile 6 Daire Başkanı ve 4 Bölge Müdürü görevden alındı.

 

En kritik daireler

 

Görevden alınan daire başkanlarının Sektörel Denetim, Sektörel Rekabet, Tüketici Hakları, Erişim ve Tarifeler, İdari ve Mali İşler ile Bilgi Teknolojileri gibi kritik daire başkanlarının olduğu öğrenildi. Görevden alınan daire başkanlarının GSM ve elektronik haberleşme sektörü ile ilgili en önemli kararların verildiği daire başkanları olması dikkat çekti. Görevden alınan bu isimlerin tamamının BTK eski Başkanı Tayfun Acarer'in onayıyla BTK Kurul 2. Eski Başkanı Ayhan Beydoğan tarafından bu görevlere atanan isimler olduğu belirtildi. Beydoğan'ın BTK'daki paralel yapılanmanın mimarı olduğu iddia edilirken, BTK'daki üst düzey atamalar da Beydoğan tarafından önerilen isimlerin dikkate alındığı belirtiliyor.

 

Toplantı düzenliyor

 

Beydoğan, 17-25 Aralık operasyonun ardından önce BTK Kurul 2'inci Başkanlığı görevinden alınırken, ardından ise 2014 yılının Nisan ayında süresinin bitmesi nedeniyle Kurul üyeliğinden de ayrıldı. Ancak Beydoğan'ın, BTK'dan ayrılmasının ardından bile Kurum binasına gelerek görevden alınan isimlerle toplantılar yaptığı da iddia ediliyor.

 

Görevden alındılar

 

BTK ve TİB'de paralel yapı ile bağlantısı olduğu iddia edilen 63 uzmanın ise kurumları ile ilişkileri kesilerek Başbakanlık'a gönderildiği öğrenildi. Başbakanlık'a gönderilen isimler arasında daha önce görevden alınan İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Hukuk Müşavirinin de bulunduğu öğrenildi.

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