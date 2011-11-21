-BTK: Yargının talepleri yerine getirdik ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin, kendisine ulaşan tüm yargı taleplerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini bildirildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink cinayeti davası konusunda iletişimin tespiti bilgilerine dair bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu yeniden bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı konuya ilişkin olarak kendisine intikal eden tüm yargı taleplerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmiştir. Zira, adli bir kurum olan mahkemelerin taleplerini, idari bir kurum olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının karşılamaması mümkün değildir. En son olarak mahkemenin talebi 16 Kasım 2011 tarihinde TİB'e intikal etmiştir. Bu talep üzerine 2011 yılına ait olan baz bilgilerinden mahkeme kararlarında belirtilen tarih ve saat aralığındaki iletişimin bilgileri tespit edilecektir. Bu bilgiler GSM işletmecilerinden 17 Kasım 2011 tarihinde ivedilikle istenmiştir. Adli makamlarca talep edilen veriler mevzuat çerçevesinde titizlikle korunmaktadır. Bu bağlamda herhangi bir veri silinmemiştir. Ayrıca verilerin kamuoyunda iddia edildiği süre içerisinde de imha edilmesi söz konusu değildir.''