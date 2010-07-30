-BTK YALIN ADSL FİYATLARINI BELİRLEDİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit ücret bedelini ortadan kaldıran Yalın ADSL hizmeti için fiyat belirlemesini yaptı. BTK'nın kararında, yüksek bant genişliği gerektiren servislerin yaygınlaşması, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde genişbant internet erişim hizmetlerinin kullanımının artması ve mevcut genişbant abonelerinin büyük çoğunluğunun IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi modeliyle hizmet alması göz önünde bulundurulduğunda, son kullanıcıların aldıkları genişbant internet erişim hizmetlerinin ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte ve ''makul'' fiyatlarla sunulması gerektiğine işaret edildi. Kurul kararıyla, işletmecilerin Türk Telekom'un sahip olduğu xDSL şebekesi üzerinden abonelerine IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi modeli ile hizmet sunabilmesi için gerekli olan usul, esas ve ücretleri içeren Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi'nin, en önemli yeniliklerinden birisi olan sabit telefon aboneliği olmadan DSL (Digital Subscriber Line-Sayısal Abone Hattı) internet erişimi hizmeti alınmasına imkan sağlayan Yalın DSL uygulamasının hayata geçirilmesinin onaylandığı bildirildi. DSL teknolojisinde abone ile İnternet Servis Sağlayıcı arasındaki bağlantının sağlanmasında, Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin (Türk Telekom) sabit telefon şebekesinin evlere kadar uzanan bakır kablolardan oluşan kısmının kullanıldığına değinilerek, şöyle devam edildi: ''Sabit telefon hizmeti alınmadan DSL internet hizmeti alınması durumu olan Yalın DSL uygulamasında da söz konusu bakır kablolar kullanılmaya devam etmektedir. Bu itibarla Yalın DSL uygulamasında da söz konusu olan bakır kablolara ilişkin maliyetler (yatırım, bakım, onarım, işletme vb.), Yalın DSL hizmetinin sunulduğu diğer ülkelerde de olduğu gibi, DSL aylık ücretlerine ilave edilerek karşılanmaktadır. Bu anlamda Türk Telekom tarafından sunulan Yalın DSL erişim ücreti teklifinin incelenmesi ve onaylanacak ücretin belirlenmesine ilişkin yürütülen düzenleyici çalışmalar kapsamında, Türk Telekom tarafından sunulan bilgi ve açıklamalar, yürürlükteki sabit telefon perakende tarifeleri, diğer ilgili toptan hizmetlerin tarifeleri, AB uygulamaları, kamuoyu görüşleri ve ülkemizin kendine özgü koşulları dikkate alınmıştır.'' Ek kapsamında, abonelerin hizmet aldıkları işletmeciyi, kısa sürede ve asgari hizmet kesintisiyle (erişim modeline göre değişmek üzere en fazla 2 saat veya en fazla 3 saat) değiştirebilmelerine ilişkin olarak, ilgili taraflar olan ''Alıcı İşletmeci'', ''Verici İşletmeci'' ve ''Türk Telekom'ca uyulacak usul, esas ve ücretler''e yer verildiği açıklandı. -ÜCRETLER- BTK'nın internet sitesinde yayımlanan ''Türk Telekom'un Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi''nde yer alan ''ücretler ve faturalandırma'' bölümüne göre, Yalın ADSL hizmetinde, ADSL ücretlerinde yer alan aylık ücretlere ek olarak 8,13 lira Yalın DSL ücreti alınacak. Vergiler eklendiğinde bu ücret 10-11 liraya yükselirken, tüketiciye 13-14 lira olarak yansıyacak. Sadece ADSL kullanmak isteyen bir tüketici, Yalın ADSL için 13-14 lira ödemenin yanı sıra, satın aldığı internet paketi için de ayrı tutar ödeyecek. -''ŞİRKETİMİZİN KATLANDIĞI MALİYETLERİN ALTINDA''- Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin olarak gönderilen özel durum açıklamasında, sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına olanak sağlayan Yalın DSL uygulamasının düzenlendiğine değinildi. İlgili kararın gerekçesinde, abone ile internet servis sağlayıcı arasındaki bağlantının sağlanmasında, Türk Telekom'un sabit telefon şebekesinin evlere kadar uzanan bakır kablolardan oluşan kısmının kullanıldığı, Yalın DSL internet hizmeti alınması durumunda söz konusu bakır kabloların kullanılmaya devam edileceği, bu kablolara ilişkin maliyetlerin (yatırım, bakım, onarım, işletme vb.), Yalın DSL hizmetinin sunulduğu diğer ülkelerde de olduğu gibi, DSL aylık ücretlerine ilave edilerek karşılanması gerektiği kaydedildi. Türk Telekom tarafından sunulan maliyetler, bilgi ve açıklamalar, yürürlükteki sabit telefon perakende tarifeleri, diğer ilgili toptan hizmetlerin tarifeleri, AB uygulamaları, kamuoyu görüşleri ve Türkiye'nin kendine özgü koşullarının dikkate alındığı da ifade edilerek, buna göre Yalın DSL toptan erişim ücretinin vergiler hariç aylık 8,13 lira olarak belirlendiği aktarıldı. Açıklamada, ''Söz konusu ücret, şirketimizin katlandığı maliyetlerin altında olup, konuyla ilgili dava dahil her türlü hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız'' denildi.