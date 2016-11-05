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BTK, VPN servislerini engellemeye başladı; işte yasaklanan VPN sağlayıcıları

Sosyal medyaya yönelik kısıtlama dolayısıyla kullanıcılar VPN servislerine yönelmişti

05 Kasım 2016 01:38

Füsun Sarp Nebil

Bu akşam Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından operatörlere gönderilen bir talimat ile 5651 sayılı kanunun 6cı maddesinin 1 fıkrasının ç bendi çerçevesinde VPN servislerinin kapatılması istendi. Bu servisler arasında; Tor Project, VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN, TunnelBear, Zero VPN, VyprVPN, Private Internet Access VPN, Espress VPN, IPVanish VPN var. 

VPN servislerinin kapatılmasının nedeni, Twitter, Facebook gibi servislere dün itibariyle uygulanan erişim daraltmanın VPN ile bypass edilmesini engellemek. 

Ancak VPN servisleri sadece bireyler tarafından ve sadece engellemeleri aşmak için kullanılmıyor. Yanısıra bankalar, noterler ya da şirketler VPN kullanıyorlar. Çünkü güvenli. Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network) kelimelerinin kısaltılmışı olan VPN, genel internet ağı içinde özel ve güvenli bir tünel açmak anlamına geliyor. Dolayısıyla VPN'in tamamen kapatılması 

Bazı VPN servislerini engellemek, ülkede ekonomiyi engellemek anlamına gelebilir. Örneğin Noterlerin kullandığı OpenVPN protokolünün engellenmesi, bireyler ve şirketler kadar devletin işleyişine bile etkide bulunabilecek bir konu. 
 

Peki bu ne anlama geliyor?

 

Tam düşünülmeden alınmış bir karar ya da 1-2 gün kazanmaya yönelik. Çünkü kullanıcıların farklı VPN servislerine yöneltebileceği gibi, yasaklanan VPN servislerinin --ki dün geceki engelleme sonrasında, kullanıcılara çeşitli VPN servislerinin reklamları ulaştı. Yani durumu yakından takip eden şirketler bunlar-- port değiştirmesi ya da protokol değiştirebilir. 

Ya da kullanıcılar, İran'daki yabancı uydu internet servis sağlayıcılarından internet almaya başlayabilir.

Bu arada, internet kullanıcılarını VPN kullanımına itmek de bir başka sorun olarak nitelenebilir. Kullanıcılar gittikçe daha marjinal ya da bilinmeyen VPN servislerine yönelebilir. VPN firmalarının istihbarat örgütleri ile ilişkisini olanları olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla kullanıcıların bir kısmının bu istihbarat örgütlerinin kucağına düşmesi de çok mümkün.

Yani kararın geri alınması mümkün gözüküyor.

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