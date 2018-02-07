BTK, üç haber sitesine erişimi engelledi

Bilgi ve İletişim Teknoloji Kurumu (BTK), Direnisteyiz.Org'un yayınını sürdürdüğü "direnisteyiz14.org", Kızılbayrak.Net'in yayınını sürdürdüğü "kizilbayrak13.net" ve Mezopotamya Ajansı'nın internet sitesi "mezopotamyaajansi.org"u erişime engelledi.

Direnişteyiz.org Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Sansürünüzü de yasaklarınızı da tanımıyoruz #ÖzgürBasınSusturulamaz” diye yazdı.

Mezopotamya Ajansı (MA) da daha önce erişime engellenmişti. MA yayınını www.mezopotamyaajansi3.com adresinde sürdürüyor.