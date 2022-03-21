BTK'dan Türk Telekom hisselerinin TVF'ye devrine onay

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki yüzde 55'lik payının Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devrinde sakınca bulunmadığına karar verdi.

Türk Telekom, hisse devrine ilişkin süreç hakkında bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, bankaların pay sahibi olduğu LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Türk Telekom'daki yüzde 55'lik hissesinin Varlık Fonu'na devri için başvurdukları BTK'dan bu konuda bir sakınca olmadığı yolunda karar çıktığı belirtildi. Böylece LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekom'daki yüzde 55'lik hissesi Varlık Fonu'na devredilecek. Hisse devri ile ilgili belgeler de en geç bir ay içinde BTK'ya bildirilecek.

Türk Telekom’un açıklamasında şunlar kaydedildi:

"16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere; LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu yüzde 55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu.

Bu bağlamda, BTK tarafından;

1) Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ine sahip olan LYY'nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının TVF'ye devir işlemlerine izin verilmesi;

2) BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin yüzde 100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, BTK'nın görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı;

3) Hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte BTK'ya bilgi verilmesi hususlarına karar verilmiştir."