BTK Başkanı Sayan'dan Wikipedia açıklaması: Mahkeme kararı uygulanırsa açılır

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın kapatılmasına ilişkin, "Mahkeme kararı yerine getirilse şu anda açılır" dedi.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'e konuşan Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Wikipedia ile ilgili de söylediğim şekilde, çoğu kişinin yararlandığı kaynak olarak gözükmekte. Bizim yasalarımız var. Kötü örnekleri YouTube, Twitter ile de yaşamıştık ama belli bir noktaya geldi. Bir mahkeme kararı söz konusuysa, tamamen yerine getirilmesi lazım. Mahkeme kararının tam da yetkili şekilde uygulanması noktasında yerine getirilmesi gereken hususlar var. Bugün denilen mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır."

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya 29 Nisan'da erişim engeli getirilmişti. Kararın iptal edilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuru reddedilmişti.