BTK Başkanı Sayan: Siber saldırı tehdidi devam ediyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, 74 ülkeyi etkileyen "WanaCrypt0r 2.0" siber saldırısıyla ilgili tehdidin devam ettiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Sayan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından düzenlenen, "Yazılımda Yüksek Olgunluk" etkinliğine katıldı.

74 ülkeyi etkileyen "WanaCrypt0r 2.0" siber saldırısıyla ilgili tehdidin devam ettiğini belirten Sayan, "Uzmanlarımız, saldırının şeklinin ve yönteminin değişebileceğini bildiriyor" dedi.

Sayan, "Saldırıdan korunmak için sistem yöneticilerinin Windows sistemleri için güncellemeleri (MS17-010) ivedilikle yapması, Windows dosya paylaşım servisi olan SMB’nin kullanılmadığı durumlarda kapatılması, kullanıcıların güncel antivirüsler kullanması, merak uyandıran phishing e-postalarına karşı dikkatli olunması ve eklerinin kesinlikle açılmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Siber saldırının dünya genelindeki etkilerine işaret eden Sayan, "Belki bizim gündelik hayatımız etkilenmediği için çok farkındalığımız yok ancak burada küresel bir siber saldırıdan ve küresel ölçekte zararlardan bahsediyoruz. Dünya genelindeki siber saldırıdan en çok etkilenen ülkeler İngiltere, İspanya, ABD, Rusya, Almanya ve Çin. Umuyoruz bu tablo daha fazla derinleşmez. Bizler ülkemiz ölçeğinde her türlü çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar Türkiye'deki zararın en aza indirilmesini sağladı"

Dünya çapında etkili olan siber saldırının Türkiye'ye etkisinin yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Sayan, şöyle devam etti:

"BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) olarak WannaCry adlı siber saldırısı öncesinde mart ve nisan aylarında Windows sistemlerinde bulunan kritik SMB zafiyetinin oluşturduğu yaygın riski öngörerek detaylı çalışmalar yaptık. İşte bu çalışma, Türkiye'de yaşanabilecek zararların en aza indirilmesini sağladı."