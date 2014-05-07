BTK Başkanı: İnşallah Youtube sorunu çözülür

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Twitter yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, mahkeme kararlarının yarıdan fazlasının olumlu şekilde sonuçlandığını belirterek, "Şu ana kadarki geldiğimiz nokta itibarıyla iyi durumdayız. İnşallah Youtube'la da sorun kısa sürede çözülür diye ümit ediyorum" dedi.

Twitter ve YouTube'a tedbir amaçlı erişimin engellenmesinin ardından yapılan görüşmelere ilişkin soruları yanıtlayan Acarer, konunun aslen Türkiye'de alınmış mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmesi olduğunu söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, mahkeme kararlarına ilişkin içeriklerin yüzde 90'dan fazlasının yurtdışında olmasının, bu konudaki en büyük handikap olduğuna işaret eden Acarer, şöyle devam etti:

"Siz mahkeme kararını alıyorsunuz ama mahkeme kararı uygulanamıyor. İçerik Türkiye'de olsa içeriği barındıran doğal olarak onu uygular. Zaten o zaman ne TİB'e gerek kalır ne BTK'ya gerek kalır, zaten direkt mahkeme kararı uygulanır. Alınan mahkeme kararları uygulanmayınca da mağduriyetler devam ediyor."

Kararların uygulanması konusundaki görüşmeler kapsamında Twitter yetkililerinin üç hafta önce Türkiye'ye gelerek, Başbakanlık ve pekçok yetkiliyle görüştüğünü anımsatan Acarer, "Bu konuda ilerlemeler de oldu. Mahkeme kararlarının yarıdan fazlası olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bu, çok önemli bir şey. Keşke tamamı olsa da bu sorun kendiliğinden kalksa. YouTube'da da benzer sorunlar var. 'İnşallah orada da ilerleme temin ederiz' diye ümit ediyorum" diye konuştu.

İki hafta önce Brezilya'da bilişim sektörüyle ilgili Net Mundial Toplantısı yapıldığını anımsatan Acarer, toplantıya farklı ülkelerden binin üzerinde katılımcının olduğunu ve yapılan görüşmelerde Türkiye'nin yaşadığı sorunlara benzer sorunların diğer ülkelerde de yaşandığının ifade edildiğini anlattı.

‘İnternet de çekirdek aile üyesi’

İnternetin çok yeni bir şey olduğuna ve bu yeni süreçte mutlaka sorunlarla karşılaşılabileceğine işaret eden Acarer, "Eskiden çekirdek aileye 'anne-baba-çocuklar' deniyordu, şimdi 'anne-baba-çocuklar bir de internet' deniyor" ifadelerini kullandı.

Burada mühim olanın aileyi ve toplumu koruyacak ve kimsenin mağdur olmayacağı kararlar alabilmek olduğunu vurgulayan Acarer, özellikle özel hayatın gizliliği ile ilgili konularda yaşanan mağduriyet nedeniyle pekçok intihar olayının yaşanabildiğine işaret etti.

Acarer, "Demek ki bir sorun var burada. Kafamızı kuma gömerek, 'sorunu görmüyoruz' demek olmaz ki. Türkiye, bu konuda çözümler arıyor, Dünya da arıyor, bunu farklı yorumlamamak lazım. 'Sorun yok' deyip geçmek doğru değil, sorunu nasıl çözeriz, en az zararla ona bakmamız lazım" dedi.

Önümüzdeki veya daha sonraki hafta Twitter yetkilileriyle görüşmek üzere heyet olarak İrlanda'ya gideceklerini belirten Acarer, "İnşallah olumlu gelişmeler olur. Olumlu sonuçlar alırız diye ümit ediyorum. Şu ana kadarki geldiğimiz nokta itibarıyla iyi durumdayız. İnşallah YouTube'la da sorun kısa sürede çözülür diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.