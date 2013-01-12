'Başkalarına ait GSM hattı kullananlar 1 Ekim'e kadar üzerlerine almalı'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), yurttaşların bilgisi dışında adlarına cep telefonu hattı açılmasını önlemek, daha önce bu şekilde açılan hatların tespit edilmesi ve iptalini sağlamak amacıyla ''İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti'' 2 Ocak 2013 tarihinde başlatıldı

''İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''nden 10 gün içinde 346 bin 610 kişi yararlandı. İnternet üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda, bir vatandaşın adına haberi olmadan açılan 265 cep telefonu hattının başkaları tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Hat sorgulama sistemi sayesinde 12 bin 133 kişi, adlarına 10'dan fazla hat açıldığını öğrenirken 21 binden fazla kişinin üzerinde 5 ve daha fazla telefon hattının kayıtlı olduğu belirlendi.

'Kağıt üzerindeki hat sahibi zor durumda kalıyor'

BTK Başkanı Tayfun Acarer, yaptığı açıklamada, kurum olarak başlattıkları ''İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Sistemi'' sayesinde yurttaşların mağduriyetine yol açabilecek önemli bir sorunu engellenmeye çalışıldığını belirterek, bu yanlış kayıtların GSM işletmecileri tarafından düzeltileceğini söyledi.

Habersiz açılan cep telefonu hatlarının farklı amaçlar için kullanılması nedeniyle hat sahiplerinin çeşitli sorunlarla karşılaşabildiklerini ifade eden Acarer, ''Başkasının adına hat alan bazı kişiler, bu hatları suç işlemek veya uygunsuz mesajlar göndermek amacıyla kullanabiliyor. Bu gibi olaylar nedeniyle kağıt üstünde hattın sahibi olarak gözüken ancak bundan haberi olmayan vatandaşlar zor durumda kalıyor'' dedi.

İnternet üzerinden yaptıkları sorgulama sonucunda adlarına başka hatların açıldığını tespit eden vatandaşların, ilgili cep telefonu işletmesine başvurarak bu hatları iptal ettirebileceğini bildiren Acarer, bazı cep telefonu bayileri tarafından, kimlik fotokopisini aldıkları kişilerin bilgisi ve rızası dışında açılan hatların başka isimlere satıldığı yönündeki haberlerin daha önce de kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Acarer, bu yöntemin özellikle konuşma ücretinin tahsili için hat sahibine fatura gönderilmesine gerek olmayan ön ödemeli hatlarda daha çok kullanıldığını kaydetti.

Başkalarına ait hat kullananlara 1 Ekim'e kadar süre

Bu alanda yaşanan suiistimalleri önlemek amacıyla BTK'nin, yurttaşların, bilgisi dışında adına kaydettirilen ve başkaları tarafından kullanılan cep telefonu hatlarını iptal ettirmesine imkan veren bazı kararları daha önce de aldığını anlatan Acarer, şunları kaydetti: ''BTK 2009 yılında aldığı karar ile bir kişi adına aynı mobil telefon işletmecisi tarafından açılabilecek 'ön ödemeli bireysel hat' sayısının vatandaşlarımız için 15 adet, yabancı uyruklular için 3 adet ile abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafından aynı ay içinde bir kişi adına açılabilecek 'ön ödemeli bireysel hat' sayısını ise 4 adetle sınırlandırmıştı. BTK, Mart 2012'deki kararı ile mobil işletmecilere açık hat nedeniyle ceza uygulamıştı. BTK konuyla ilgili denetlemelerine bu yıl da devam ediyor. Son olarak BTK tarafından Eylül ayında alınan kararda, başkalarının adına açılmış cep telefonu hatlarını kullananlara, bu hatları üzerlerine almaları için 1 yıllık süre tanınmıştı. Buna göre başkalarına ait cep telefonu hatlarını kullananların, 1 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili GSM işletmecisine başvurup taahhütname imzalayarak, kullandıkları hattı herhangi bir ücret ödemeden üzerlerine alma imkanı bulunuyor.''