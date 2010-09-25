-BTK 67 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sınavla 30 bilişim ve 37 iletişim uzman yardımcısı alacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun alımına ilişkin duyuruları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Bilişim uzman yardımcılığı yazılı sınavı, 7 Kasım 2010, iletişim uzman yardımcılığı yazılı sınavı ise 28 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava, 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan almış olanlar katılabilecek. Bilişim uzman yardımcılığı için başvuracak adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Telekomünikasyon Mühendisliği ile Hukuk, İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölüm ve fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, iletişim uzman yardımcılığı için başvuracak adaylarda da Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar, Telekomünikasyon ve Endüstri Mühendisliği bölüm veya fakültelerinden mezun olmak şartı aranacak. Başvurular 11 Ekim-15 Ekim 2010 tarihleri arasında kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak Demirtepe/Ankara adresinde şahsen ya da posta ile yapılabilecek.