BTK, 31 Aralık'a kadar onay vermezse 'İBB WiFi' kesilecek; "20 milyon lira kamu kaynağı heba olacak"

İBB, yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılması için BTK’dan talepte bulundu. Frekans süresinin uzatılmaması halinde, 4 milyon İstanbullu İBB WiFi kullanamayacak.

İBB Sözcüsü Murat Ongun duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"31 Aralık tarihine kadar onay verilmemesi durumunda İstanbul'da 4 milyon aboneye ulaşan, ücretsiz #İBBWİFİ hizmeti ne yazık ki sağlanamayacak ve 20 milyon TL kamu kaynağı heba olacak. Özellikle de eğitimlerine online olarak devam eden öğrencilerimiz ve hastaneler mağdur olacak."