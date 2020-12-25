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BTK, 31 Aralık'a kadar onay vermezse 'İBB WiFi' kesilecek; "20 milyon lira kamu kaynağı heba olacak"

25 Aralık 2020 14:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar uzatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) talepte bulundu. Talebe 31 Aralık tarihine kadar onay verilmemesi durumunda 4 milyon İstanbullu 'İBB WiFi' kullanamayacak.

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