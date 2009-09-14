BTC'den Akdeniz'in ilk yapay resif alanı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından, PAR Danışmanlık şirketi aracılığıyla balıkçılara yeni avlanma alanları oluşturmak için Akdeniz'de ilk yapay resif (su düzeyindeki sıra kayalar) alanı projesi başlatıldı.



Yumurtalık'ta habitatta kaybolma ve balık varlığında azalma görülmesi üzerine hayata geçirilen proje ile bölge balıkçıları için yüksek ticari değere sahip balık türlerinin yerleşeceği alternatif sahalar oluşturulacak.



PAR Danışmanlık Şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, BTC şirketi tarafından boru hattının doğal çevresinin korunup geliştirilmesi ve yakın yerleşim birimlerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Girişimi uygulamaya kondu.



Bölgesel Kalkınma Girişimi kapsamında istihdam, girişimcilik gibi konuların yanı sıra bölgesel çaptaki çevresel ve sosyal sorunların etkin yönetilmesi konusunda da çalışmalar yürütülüyor.



Bu program kapsamında ele alınan konulardan birini de PAR Danışmanlık şirketi aracılığıyla yürütülen Yumurtalık Körfezi'ndeki balıkçı topluluklarının ortak sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda destek sağlamayı hedefleyen “Yumurtalık Körfez Balıkçılarının Desteklenmesi Projesi” oluşturuyor.



Yumurtalık bölgesinde farklı alanlarda yapılan kıyı dolgusu, sanayileşme ve aşırı avlanma nedeniyle habitatta kaybolma ve balık varlığının azalmaya başladığını gören BTC yetkilileri, balıkçılığı destekleme amacıyla yapay resif projesini program kapsamına aldı.



Geçen yıl Ağustos ayında ön deniz araştırmaları ile başlayan ve 3 yıl sürecek bu çalışma Tekfen Holding ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.



Bu proje kapsamında Yumurtalık bölgesinde gerçekleştirilecek yapay resif projesi Akdeniz bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyor.



Proje kapsamında, bölge balıkçıları için yüksek ticari değere sahip balık türlerinin yerleşeceği alternatif saha oluşturulması nedeniyle Yumurtalık limanı açıklarında 1 kilometre uzunluğundaki bir hatta, 3,4 metreküp hacminde 100 adet kübik beton blok ile 5 resif kümesi yerleştirilecek.



Bu arada, bu projeden etkilenen Adana Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma Vakfının aynı bölgede oluşturulacak yeni bir yapay resif projesi için Çukurova Kalkınma Ajansından hibe fon sağladığı belirtildi.



Yapay resif



ABD ve Japonya'da 100 yılı aşkın bir geçmişi olan yapay resifler, tatlı ve tuzlu sular içinde gemi gövdeleri, atık betonlar ya da çeşitli türdeki yapıların batırılmasıyla oluşturulan yapay ürüme ve av sahalarıdır.



Son 20 yıl içinde farklı amaçlar için yapay resif kullanımı dünya çapında büyük oranda artış gösterdi. Yapay resifler 1980'li yıllara kadar balık üretimini artırmak için inşa edilirken, son yıllarda su kalitesini geliştirme ve ekosistemi yenileme gibi çevreci ve korumacı amaçlarla inşa ediliyor.



