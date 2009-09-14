BTC'den Akdeniz'in ilk yapay resif alanı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham
Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından, PAR Danışmanlık şirketi aracılığıyla
balıkçılara yeni avlanma alanları oluşturmak için Akdeniz'de ilk yapay resif (su
düzeyindeki sıra kayalar) alanı projesi başlatıldı.
Yumurtalık'ta habitatta kaybolma ve balık varlığında azalma
görülmesi üzerine hayata geçirilen proje ile bölge balıkçıları için yüksek
ticari değere sahip balık türlerinin yerleşeceği alternatif sahalar
oluşturulacak.
PAR Danışmanlık Şirketi yetkililerinden alınan bilgiye
göre, BTC şirketi tarafından boru hattının doğal çevresinin korunup
geliştirilmesi ve yakın yerleşim birimlerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik
kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Girişimi uygulamaya
kondu.
Bölgesel Kalkınma Girişimi kapsamında istihdam, girişimcilik gibi
konuların yanı sıra bölgesel çaptaki çevresel ve sosyal sorunların etkin
yönetilmesi konusunda da çalışmalar yürütülüyor.
Bu program kapsamında
ele alınan konulardan birini de PAR Danışmanlık şirketi aracılığıyla yürütülen
Yumurtalık Körfezi'ndeki balıkçı topluluklarının ortak sorunlarının tespiti ve
çözümü konusunda destek sağlamayı hedefleyen “Yumurtalık Körfez Balıkçılarının
Desteklenmesi Projesi” oluşturuyor.
Yumurtalık bölgesinde farklı
alanlarda yapılan kıyı dolgusu, sanayileşme ve aşırı avlanma nedeniyle habitatta
kaybolma ve balık varlığının azalmaya başladığını gören BTC yetkilileri,
balıkçılığı destekleme amacıyla yapay resif projesini program kapsamına
aldı.
Geçen yıl Ağustos ayında ön deniz araştırmaları ile başlayan ve 3
yıl sürecek bu çalışma Tekfen Holding ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Bu proje kapsamında
Yumurtalık bölgesinde gerçekleştirilecek yapay resif projesi Akdeniz bölgesinde
bir ilk olma özelliği taşıyor.
Proje kapsamında, bölge balıkçıları için
yüksek ticari değere sahip balık türlerinin yerleşeceği alternatif saha
oluşturulması nedeniyle Yumurtalık limanı açıklarında 1 kilometre uzunluğundaki
bir hatta, 3,4 metreküp hacminde 100 adet kübik beton blok ile 5 resif kümesi
yerleştirilecek.
Bu arada, bu projeden etkilenen Adana Valiliği
bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma Vakfının aynı bölgede oluşturulacak
yeni bir yapay resif projesi için Çukurova Kalkınma Ajansından hibe fon
sağladığı belirtildi.
Yapay resif
ABD ve
Japonya'da 100 yılı aşkın bir geçmişi olan yapay resifler, tatlı ve tuzlu sular
içinde gemi gövdeleri, atık betonlar ya da çeşitli türdeki yapıların
batırılmasıyla oluşturulan yapay ürüme ve av sahalarıdır.
Son 20 yıl
içinde farklı amaçlar için yapay resif kullanımı dünya çapında büyük oranda
artış gösterdi. Yapay resifler 1980'li yıllara kadar balık üretimini artırmak
için inşa edilirken, son yıllarda su kalitesini geliştirme ve ekosistemi
yenileme gibi çevreci ve korumacı amaçlarla inşa ediliyor.