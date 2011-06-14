-BSANNA TOPLANTISI SONA ERDİ BAKÜ (A.A) -14.06.2011 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Karadeniz Bölgesi Haber Ajansları Birliği (BSANNA) toplantısı sona erdi. Toplantı alınan kararlar çerçevesinde, Karadeniz Bölgesi Haber Ajanslar Birliği (BSANNA) başkanlığına Azerbaycan'ın resmi haber ajansı Azertac'ın Genel Müdürü Aslan Aslanov'un getirildiği bildirildi. Toplantıda, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 6. Karadeniz Bölge Ajanslar Birliği toplantısının Rusya'nın Soçi kentinde yapılmasına karar verildiği, görev süresi seneye dolacak olan Azerbaycan'ın ise görevi Rusya'ya devretmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Ayrıca toplantı sonunda, BSANNA'da bir ''danışma heyeti''nin kurulması konusunda mutabakata varıldığı, BSANNA'nın daha işlevsel çalışması yönünde hareket edeceK danışma heyetinin, iki önceki başkan, mevcut başkan ve gelecekteki başkan olmak üzere dört kişiden oluşacağı ifade edildi. -BAŞBAKAN YARDIMCISI EFENDİYEV, BSANNA HEYETİNİ KABUL ETTİ- Bu arada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcı Ahmet Tek ve BSANNA heyetini başbakanlıkta kabul etti. Efendiyev kabulde, BSANNA'nın bu yıl başkanlığına Azerbaycan'ın resmi haber ajansı AZERTAC'ın Genel Müdürü Aslan Aslanov'un getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AZERTAC'ın başkanlığı devralmasının uluslararası ilişkilerin gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Azerbaycan tarafının bilişim sektörüne çok büyük önem verdiğini ifade eden Efendiyev, 21'nci asrın bilişim asrı olacağına inandığını belirtti. Efendiyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'da bilişim sektörünün gelişmesi için büyük çalışmalar yürüttüğünü söyledi. AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek ise kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AZERTAC ile AA arasındaki yapılan işbirliği hakkında bilgi verdi. Ahmet Tek'in konuşmasından sonra Efendiyev, Türkiye'de yapılan seçimler hakkındaki görüşlerini heyette yer alan yabancı ajans temsilcileri ve yetkilileri ile paylaştı. Türkiye'de yapılan seçimlerin başarılı bir şekilde yapılmasından dolayı tebriklerini belirten Efendiyev, seçimler sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ''Balkon Konuşması''ndan etkilendiğini, kendisini en fazla etkileyen cümlenin ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine oy vermeyen seçmen kitlesini dahi sahiplendiğini belirten cümle olduğunu ifade etti.