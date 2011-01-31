Brzezinski: Mısır yönetimi Türkiye'yi örnek alabilir

T24 - ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter’ın ulusal güvenlik danışmanı ve ünlü strateji uzmanı Zbigniew Brzezinski, Türkiye’de ordunun demokrasinin garantörü olarak rol oynadığını belirterek, Mısır yönetiminin Türkiye’yi örnek alabileceğini söyledi.

Ünlü stratejist, Amerikan ABC televizyonunun dünyaca ünlü Ortadoğu muhabiri Christian Amanpour’un, "Mısır’ın İslamcı köktenciliğe boyun eğip eğmeyeceği" sorusunu yanıtladı.

Brzezinski, "Mısır’la ilgili olarak bir korku kaynağı, bir de olumlu örnek var. Korku kaynağı, Mısır’da da İran gibi dış dünyaya ve özellikle de bize düşman bir köktendinci rejim iktidara gelebilir. Diğer seçenek ise Türkiye. Türkiye’de ordu demokrasinin garantörü rolü oynadı. Hatta bunu zaman zaman otoriter bir geçiş şeklinde yaptı ve ordu Türkiye’nin dönüşmesini kolaylaştırdı" dedi.

Türkiye’nin bu açıdan Mısır için olumlu bir örnek olabileceğini savunan ünlü stratejist, "Mübarek de gerçeği kabul edip değişimin önünü açarak yapıcı bir rol oynayabilir" diye konuştu.



