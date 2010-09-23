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Dünya

BRYZA'NIN ATANMASINA ENGEL  WASHINGTON (A.A)

23 Eylül 2010 11:50

-BRYZA'NIN ATANMASINA ENGEL  WASHINGTON (A.A) - 23.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Bakü Büyükelçiliğine aday gösterdiği Matthew Bryza'nın atamasının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesi engellendi.    ABD'deki Ermeni kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) iddiasına göre, Ermeni lobisinin uzun yıllardır destekçisi olan senatörler Barbara Boxer ile Robert Menendez, Bryza'nın atamasının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesine engel koydu.  Boxed ve Menendez, dün de Bryza'nın Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülen atamasına karşı oy kullanmıştı. Ancak komitenin toplantısına katılan diğer senatörlerin olumlu oy kullanması sonucu, Bryza'nın ataması onaylanmıştı.  Bryza'nın ataması, Senato Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylanmasının ardından resmileşecekti. Boxer ve Menendez'in engel koyması sonucu, şimdi bu süreç askıya alınmış oldu. Senato Genel Kurulu'nun Bryza'nın atanmasını tekrar görüşebilmesi için, Boxer ve Mendenez'in sürecin askıya alınması talebini geri çekmesi gerekiyor. Senatoda sürecin askıya alınması için bir senatörün dahi engel koyması yeterli oluyor.  

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