-Bryant gördüğü ilgiden memnun İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Kobe Bryant, Türkiye'deki ilgiden çok mutlu ve şaşkın olduğunu söyledi. Nike'ın organizasyonuyla İstanbul'a gelen ve bulunduğu süre boyunca basketbol dolu günler geçiren Bryant, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Türkiye'deki ilgiden çok memnun olduğunu belirterek, ''Bu kadar ilgi görmekten dolayı şaşkınım. Çok güzel günler geçiriyorum. Zaten gelmeden önce de Türkiye hakkında hep güzel şeyler duydum'' dedi. Türkiye'ye gelen herkesin kendisine buraya gelmesi gerektiği yönünde sözler ettiğini anlatan NBA oyuncusu, ''Buranın çok harika olduğunu söylüyorlardı. Şunu itiraf edeyim ki tahminlerimden daha harika bir ülkeyle karşılaştım'' diye konuştu. İşi gereği seyahat etmeyi çok sevdiğini vurgulayan Kobe Bryant, şöyle konuştu: ''Türkiye'de Nike'ın düzenlediği Avrupa turu kapsamında bulunuyorum. Düzenlenen bu turlarla çocuklarla birlikte basketbol oynayıp, onlara oyunun inceliklerini gösteriyorum. Daha çok kariyerim boyunca edindiğim incelikleri, hareketleri ve püf noktaları onlarla paylaşıyorum. Çocuklarla birlikte oynayıp, onların heyecanına şahit olmak çok eğlenceli. Dün çocuklarla birlikte açtığımız sahalarda da oynadık. Basketbol dünya sporu. Bunu düşünmek bile harika. Bu hissi çocuklarla birlikte olduğumda görmek ya da anlamak çok güzel bir duygu. Ben de çocukların yerine kendimi koyuyorum. Yaşadıklarım, çocukluğum ve hayallerim aklıma geliyor. Daha o zamanlar hep şu anda bulunduğum yerin hayalini kuruyordum. Çocukların da gözünde bunu görüyorum.'' -''Başarımdaki kilit nokta kendimi işime adamamdır''- Yıldız basketbolcu, başarısının sırrının kendisini yaptığı işe adamak olduğunu ifade etti. Herkesin yaptığı işte çok çalışması gerektiğini vurgulayan Bryant, ''Bugünkü yerlere gelmemdeki kilit nokta kendimi bu işe adamamdır. Bu işi yapıyorsanız her gün hayatınızın her adımında bu işe bağlı olmalısınız. Sürekli konsantre olmalısınız. Daha çok küçükken ve İtalya'da yaşarken hep bir gün NBA'de oynamayı hayal ediyordum. Birçok arkadaşım da biraz fazla yüksek hayaller kurduğumu düşünüyordu. Oralara ulaşamayacağımı söylüyordu. Bunlar kesinlikle beni çok motive etti. Ama tabii bunların yanı sıra sizin de bu işe gönül verip, sabırla her gün üstünde durmanız lazım. Sürekli daha iyi olana kadar antrenman ve kritik yaptım ve şimdi buradayım'' dedi. -''Beşiktaş'ın teklifinde acele etmeme gerek yok''- NBA'de yaşanan lokavt sürecinde planlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kobe Bryant, şimdilik zamanını antrenman yaparak geçirdiğini söyledi. Sezonun başlamaması nedeniyle her zaman olduğu gibi antrenmanlarına devam ettiğini vurgulayan yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan aldığı teklif konusunda acele etmediğini, daha başka takımlardan da teklifler geldiğini dile getirdi. Beşiktaş'tan aldığı teklifi hala düşündüğünü hatırlatan Bryant, ''Çünkü acele etmeme gerek yok. Daha başka takımlardan da teklifler var. Şu an buradayım ve diğer Avrupa ülkelerine gidiyorum. Geziyorum, görüyorum ve dediğim gibi acelem yok. Açıkçası İstanbul'a geldiğimden beri basketbola ve bize olan sevgiyi, desteği gördükten sonra duruma bakacağız'' diye konuştu. Türkiye'den teklif almasının üzerine organizasyon çerçevesinde İstanbul'a gelmesinin de hoş bir tesadüf olduğuna dikkat çeken NBA oyuncusu, ''Bu şekilde Türkiye'yi görme fırsatı buldum. Burada çok güzel zaman geçiriyorum. Daha önce hiç gelmediğim bir ülkeyle ve Türk insanıyla bir araya geldim'' dedi. -''NBA'deki türk oyuncuları çok başarılı buluyorum''- Bryant, NBA'de oynayan Türk oyuncuları başarılı bulduğunu dile getirdi. Özellikle Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu'nu çok iyi tanıdığını anlatan Kobe Bryant, şöyle konuştu: ''Mehmet ile birçok kez karşılıklı oynadım. Play-off'larda 3 yıl üst üste karşılıklı oynadık. Kendisi arkadaşımdır. Hidayet Türkoğlu ile de 2009'daki finallerde oynadım. Onu da iyi tanıyorum. İkisiyle de aram çok iyi. Her ikisinin performansları çok iyi. Karşılıklı oynadığımız her seferde bizi çok zorluyorlar.'' -''Enes'in içinde istek var ve pes etmiyor'' NBA'de üst sıralardan seçilerek adından söz ettiren genç oyuncu Enes Kanter konusunda düşüncelerini açıklayan Bryant, Enes'in pes etmeyen bir özelliğe sahip olduğunu ve çok başarılı olacağını ifade etti. Enes ile dün organizasyon kapsamında birlikte oynadıklarını belirten yıldız basketbolcu, ''Bence NBA'de çok başarılı olacak. Bunu söylememin nedeni Enes'in içinde istek var, pes etmiyor. Çok mücadeleci. NBA'de başarılı olmak istiyorsanız bu özelliklere sahip olmalısınız. Sert ve mücadeleci olmalısınız. Enes de böyle biri'' diye konuştu. -Futbol sevgisi- Basketbolculuğun dışında futbol sevgisiyle dikkat çeken Bryant, futbolda fazla iddialı olmadığını söyledi. Zaman zaman Barcelona takımıyla antrenmanlara çıkan yıldız basketbolcu, kariyeri sonunda iddiası olmayan bir takımda oynayabileceği esprisini yaptı. Kobe Bryant, ''Ben de futbol oynamayı seviyorum. Ancak profesyonel seviyede oynamak için 15-20 yılınızı o işe vermeniz gerekiyor. Vücudumun buna dayanabileceğini düşünmüyorum'' dedi. -''Galatasaray beni kaleci olarak istemez''- Galatasaray'ın dünkü antrenmanına çıkan Bryant, artık sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu dile getirdi. Galatasaraylıların çok misafirperver olduğunu ifade eden NBA oyuncusu, ''Beni çok iyi karşıladılar. Antrenmanda maç yaptık. Kalecilik de yaptım ve bütün golleri yedim. Dünkü antrenmandan sonra eminim ki Galatasaray beni kaleci olarak istemez. Yoksa kaleye gelen her top gol olur. Ayrıca Galatasaray'ın harika bir stadı var. Hayatımda gördüğüm en iyi statlardan biriydi'' diye konuştu. -Genç oyunculara tavsiyeler- Genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Bryant, ''Genç oyunculara şunu söylemek istiyorum; eğer bir işi yapacaksanız onu en iyi şekilde yapmaya çalışın. Tembel olmayın. İşin kolayına kaçmayın. Her şeyinizi o iş için verin ve o işte en iyisi olmaya çalışın'' dedi. Kariyerini, basketbol oynayabildiği zamana kadar götürmek istediğini kaydeden Kobe Bryant, ''3 yaşımdan beri basketbol oynamanın hayalini kurdum. O yüzden uzun yıllar bunu sürdürmeyi düşünüyorum. Küçükken bana başarılı olamayacağımı söyleyenlerle tabii ki konuşmuyorum. Sana 'sen yapamazsın' diyenler zaten senin arkadaşın olamaz. Ama onlar da bu sözleriyle beni iyi motive ettiler'' diye konuştu.