Brunson'un avukatından 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı'na itiraz

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı İsmal Cem Halavurt, \'ev hapsinin\' ve \'yurt dışı çıkış yaşağı\'nın kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

\'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın avukatı İsmal Cem Halavurt üst mahkemeye başvurdu. Avukat Halavurt, rahip Brunson hakkındaki \'ev hapsi\' ve \'yurt dışı çıkış yaşağı\'nın kaldırılması kararının kaldırdılmasını talep etti.



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