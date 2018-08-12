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Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde

Kilisedeki Türk bayrağının hâlen asılı olduğu görüldü

12 Ağustos 2018 15:54

İzmir'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne gelerek, pazar ayinine katıldı.

'PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'ndaki Diriliş Kilisesi'ne geldi.

Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü.

Ayin öncesi dış cephesinde temizlik yapılan kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı Türk bayrağının ise hâlen yerinde durduğu görüldü.

ABD ile Türkiye arasında başlayan Brunson krizi, Türk Lirası'nda rekor değer kaybına sebep olmuştu. 

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