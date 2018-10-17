Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

ABD'li Rahip Andrew Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin beraatini talep etti.

İzmir'de, 'FETÖ' ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ülkesine dönmesinin ardından avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının 'usul ve yasaya aykırı olduğu' iddiasında bulundu.

Savcı da itiraz etti

Öte yandan duruşmanın savcısı da mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan Andrew Brunson, 25 Temmuz tarihinden geçen hafta serbest bırakılana dek ev hapsinde tutulmuştu. İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Brunson'ın tutukluluğu Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olmuştu. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. ABD'ye döndükten sonra papaz Brunson ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söylemişti. Trump aynı zamanda "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye konuşmuştu.